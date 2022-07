Startseite/Welt/ Colin Cowherd erzählt einer entsetzten Joy Taylor eine gruselige Clown-Geschichte Colin Cowherd erzählt einer entsetzten Joy Taylor eine gruselige Clown-Geschichte

Joy Taylor hat wahnsinnige Angst vor Clowns und zufällig hat Colin Cowherd eine unglaublich gruselige Clownsgeschichte. In der Dienstagsfolge von The Herd erzählte Cowherd eine Geschichte vom Joggen in einer abgelegenen Gegend von Portland, als er direkt in einen rauchenden Clown lief. So wie du es tust. Taylor hatte es nicht.

Hier ist der Clip: ) .@ColinCowherd war beiläufig auf der Flucht … und dann erschien ein Clown auf pic.twitter. com/bk2zCE3nmi – Herde mit Colin Cowherd (@TheHerd) Juli 26 ), 2022

Zunächst einmal, falls jemals jemand sagt: „Oh, habe ich dir jemals meine Clown-Geschichte erzählt?“ Laufen. Schau nicht zurück. Zweitens: die mit Abstand beste Zeile: „Ronald McDonald mit einer Rakete im Mund.“ Gut gemacht, Kolin.

Ja, tut mir leid, wenn ich alleine joggen wäre und Pennywise treffen würde, würde ich wahrscheinlich Schläge austeilen sprintet schreiend davon. Du bringst mich nicht zum Schweben, du Bastard!

Nicht wollen. Überhaupt.

