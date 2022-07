Startseite/Welt/ Colin Cowherd fühlt sich schlecht für Kevin Durant und sagt, er hätte etwas Besseres verdient Colin Cowherd fühlt sich schlecht für Kevin Durant und sagt, er hätte etwas Besseres verdient

Im Diskurs von Kevin Durant, der auf seine Bitte, die Brooklyn Nets zu verlassen, folgte, fehlte besonders viel Sympathie. Bei all den Reaktionen, die nach den Breaking News aufkamen, hatte niemand Mitleid mit KD. Aus logischer Sicht ist es schwer, sich wirklich schlecht für eine Person zu fühlen, deren Jahresgehalt sich Millionen Dollar nähert, aber es ist möglich, etwas zu empfinden Grad an Sympathie, wenn ein professioneller Athlet verarscht wird, zB die Situation von Isaiah Thomas mit den Boston Celtics. Aber es gibt nichts davon, wenn es um Durants Situation geht.

Wir wissen, warum das so ist: Er hat sich das ausgesucht! Er beschloss, sich den Nets anzuschließen und sich mit der notorisch unzuverlässigen Kyrie Irving zusammenzuschließen. Irving bewies erneut, wie unzuverlässig er war, als er sich aufgrund des Impfauftrags entschied, den größten Teil der letzten Saison auszusetzen, was dazu führte, dass die Nets sich weigerten, ihm eine Wagenladung garantierten Geldes zu geben, was dazu führte, dass Irving versuchte, seinen Ausweg zu erzwingen und scheitern, was dazu führte, dass Durant fragte. Von A über B bis C ist alles, was bisher passiert ist, ein direktes Ergebnis von Durants ursprünglicher Entscheidung, nach Brooklyn zu kommen, und nicht die üblichen Gründe, die ein Starspieler nachfragt, wie inkompetentes Management oder jahrelange Frustration, die sich zuspitzt.

All das war der Grund, warum es überraschend war, als Colin Cowherd beschloss, den Sympathiewinkel auf The zu nehmen Herde