Colin Cowherd: Giannis ist besser als Kevin Durant es je war

Nachdem sich die Milwaukee Bucks in der ersten Runde der NBA-Playoffs um das Geschäft gekümmert haben, wird Giannis Antetokounmpo mit einer Herausforderung gegen Kevin Durant beauftragt nicht zu überwinden: die Boston Celtics zu besiegen. Boston fegte Durants Brooklyn Nets und schien den Superstar auf eine Weise zu erschüttern, wie es nur wenige im letzten Jahrzehnt des Basketballs getan haben. Durant zeigte sich in Spiel 4 und tat alles, um das Ausscheiden mit 39 Punkten, neun Assists und sieben zu verhindern Rebounds, aber es war nicht genug. Ab Sonntag wird Milwaukee eine ähnlich herkulische Aufgabe übernehmen, indem er versucht, das heißeste Team der NBA seit Januar zu besiegen, ohne all seine Werkzeuge zur Verfügung zu haben, da Shams Charania heute berichtete, dass Khris Middleton die gesamte Serie mit einer MCL-Verstauchung verpassen würde.

Durants Kämpfe gegen die Celtics und der vollständige Zusammenbruch des Teams um ihn herum haben wie vorhersehbar einen Dialog darüber entfacht, wie gut er wirklich ist. Was ein bisschen albern ist. Boston wurde gebaut, um Durant sowie alle anderen zu verteidigen, und sie schafften es nur knapp, den Sweep nach Punktedifferenz zu beenden. Dann muss man die ganze Saison lang über die völlige Dysfunktion von Brooklyn nachdenken, den Mangel an Kontinuität, Kyrie Irvings Verschwinden auf dem Platz, all diesen Jazz.

Colin Cowherd hat Durant heute bei The Herd zur Rede gestellt und sagte es geradeheraus: Giannis ist im Moment besser als Durant je war, gemessen am Besitz des Titels „Bester Spieler der Liga“.