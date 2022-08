Startseite/Welt/ Colin Cowherd spricht über all die Orte, an denen er gelebt hat, während er argumentiert, dass Steelers Kenny Pickett beginnen sollten Colin Cowherd spricht über all die Orte, an denen er gelebt hat, während er argumentiert, dass Steelers Kenny Pickett beginnen sollten

Die frühen Ergebnisse von Kenny Pickett in Pittsburgh sind sehr positiv. Der junge Steelers QB hat in zwei Preseason-Spielen so viele Touchdowns wie Incompletions. Das entscheidende Wort ist natürlich Vorsaison, und Picketts stärkste Eigenschaft war, dass er näher an der Profi-Bereitschaft war als jeder andere in seiner Klasse, also ist es keine große Überraschung. Aber die Steelers sollten mit seinen frühen Fortschritten trotzdem sehr zufrieden sein.

Jetzt ist die Frage, ob sie den Sprung wagen und ihn anstelle von Mitchell Trubisky starten, der als Free Agent unter Vertrag genommen wurde, um die Lücke zwischen dem Ende zu schließen der Ära Ben Roethlisberger und dem Beginn der Ära Pickett. Colin Cowherd argumentierte heute bei The Herd