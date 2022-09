Startseite/Welt/ Colin Cowherd verabschiedet sich von „The Herd“-Co-Moderatorin Joy Taylor Colin Cowherd verabschiedet sich von „The Herd“-Co-Moderatorin Joy Taylor Colin Cowherd gab Joy Taylor am Montag einen wirklich netten Abschied, als sie sich auf den Weg macht, um sich der aktualisierten Version von

anzuschließen Speak For Yourself (jetzt mit dem Titel Speak) inmitten einer Tagesaufstellung bei Fox. Es war ein cooler Moment für zwei Kollegen, die schon lange zusammenarbeiten und sogar gemeinsam eine Pandemie überstanden haben.

Cowherd und Taylor haben zusammen an The Herd mit Colin Cowherd gearbeitet seit sie in 46 zu FS1 kam. Sie trat jahrelang als Co-Moderatorin von The Herd auf, als die ehemalige Co-Moderatorin Kristine Leahy nicht da war. Taylor übernahm die Rolle in Vollzeit, als Leahy ging, um ihre eigene Show zu moderieren, Fair Game with Kristine Leahy. Taylor war eine hervorragende Ergänzung, die gegenüber Cowherd eine starke Stimme lieferte und gleichzeitig Humor in die Show einbrachte.