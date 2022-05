Startseite/Welt/ Colin Cowherd vergleicht Celtics mit 401k, Yogurt, Wheat Thins Colin Cowherd vergleicht Celtics mit 401k, Yogurt, Wheat Thins

Colin Cowherd kehrte am Montag mit reichlich zufriedenem Futter aus seiner freien Woche zurück. Er begann die Dinge, indem er den gründlichen Sieg der Boston Celtics gegen die unterbesetzten Milwaukee Bucks in Spiel 7 des Halbfinals der Eastern Conference ansprach. Cowherds Ziel war es, alle davor zu warnen, sich zu über Boston zu freuen, weil sie seit den Tagen von Larry Bird ziemlich regelmäßig so gut waren und es nur geschafft haben ein Titel in den letzten 35 Jahren.