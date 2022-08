Startseite/Welt/ Colin Cowherd zerreißt Cowboys Offseason: „Es ist ein schlechtes Geschäft“ Colin Cowherd zerreißt Cowboys Offseason: „Es ist ein schlechtes Geschäft“

Die Dallas Cowboys erlitten letzte Nacht einen schweren Schlag, als Tyron Smith, der mit dem linken Zweikampf startete, während des Trainings mit einer scheinbar schweren Verletzung zu Boden ging. Berichte von heute bestätigten, dass Smith einen Ausrissbruch im Knie erlitten hat und den größten Teil, wenn nicht sogar die gesamte kommende Saison verpassen wird. Glücklicherweise haben die Cowboys ihre Wahl in der ersten Runde in der vergangenen Saison für Tackle Tyler Smith ausgegeben, der einspringen und ihren All-Pro ersetzen kann, aber das ist derzeit der einzige Lichtblick, der schnell verblassen könnte, wenn dieser Smith dem nicht gewachsen ist Aufgabe.

Diese Nachricht krönt eine etwas seltsame Offseason in Dallas. Die Cowboys tauschten Amari Cooper und ließen Randy Gregory gehen, ohne etwas zu tun, um einen der beiden Spieler zu ersetzen. Es scheint, dass sie sich auf die interne Entwicklung und eine bessere allgemeine Gesundheit verlassen, um an ihren Erfolg vom letzten Jahr anzuknüpfen. Bisher hat die zweite Hälfte dieses Plans Probleme, in Gang zu kommen.

Colin Cowherd hat sich das Verhalten des Franchise in dieser Nebensaison im großen und ganzen angesehen und die Entscheidungsfindung zerrissen, bevor er erklärte, dass die Cowboys eine Nicht- Jones Augen auf, um den richtigen Weg zu gehen.

„Von die 32 NFL-Teams, niemand hatte eine schlechtere Nebensaison. Ich glaube nicht, dass es Glück war. Es ist ein schlechtes Geschäft. “ @ColinCowherd darüber, was Tyron Smiths Verletzung für die Dallas Cowboys bedeutet pic.twitter.com/Ila0qGAmPN – Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) August 25, 2022

Der letzte Punkt gilt schon seit einiger Zeit, aber die Joneses werden keinen echten General Manager einstellen irgendwann bald. Und fairerweise haben sie in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet, indem sie das Front Office geleitet haben, was durch die Entdeckung von Dak Prescott in der vierten Runde des 2016 NFL-Entwurf. Ihre Züge in dieser Nebensaison sind auch zu verteidigen. Michael Gallup könnte am Ende sehr gut besser als Cooper zu einem niedrigeren Preis sein, wenn er ohne Probleme von seinem Kreuzbandriss zurückkehrt. Und Dorance Armstrong Jr. war ziemlich gut als Ersatz für Gregory in der letzten Nebensaison.

Cowherds Argumente über die Offensive Line treffen jedoch zu, und es ist besonders problematisch, wenn man bedenkt, wie unnachgiebig Jerry Jones in Bezug auf die Offensive Line war Straftat, die durch Ezekiel Elliott läuft. Selbst wenn er völlig gesund ist, wird er kämpfen, wenn sich die Leitung als porös erweist.

Zum Glück für uns alle beginnt bald richtiger Fußball und wir werden herausfinden, ob die Cowboys das richtig gemacht haben.