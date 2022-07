Startseite/Welt/ Craig Kimbrel ist wieder schrecklich Craig Kimbrel ist wieder schrecklich

Im April tauschten die Los Angeles Dodgers gegen Craig Kimbrel, um zu helfen, das hintere Ende ihres Bullpen zu festigen, nachdem Kenley Jansen, der lange Zeit näher war, abgereist war die Nebensaison. Unglücklicherweise für die Dodgers war Kimbrel absolut schrecklich.

Während Blake Treinen aus nächster Nähe der Thronfolger war, hat er mit einer Schulterverletzung zu kämpfen, die ihn bis weit in die Saison hinausgehalten hat. Es ist unwahrscheinlich, dass er vor der All-Star-Pause zurück ist. Aus diesem Grund war Kimbrel in dieser Saison LA näher dran. Er hat mächtig gekämpft.

Am Sonntag gegen die San Diego Padres verspielte Kimbrel seine dritte Parade bei seinen letzten sieben Chancen. Er ging mit einer 1:0-Führung in das neunte Inning und schlug Manny Machado prompt aus. Dann erlaubte Kimbrel Jake Cronenworth ein Single, das ihn direkt in den Rücken traf, ein Double für Luke Voit, der Cronenworth erzielte, und ein Single für Eric Hosmer, der Pinch Runner CJ Abrams erzielte. Er wurde sofort mit einer offensichtlichen Verletzung aus dem Spiel gezogen, wahrscheinlich weil Cronenworth ihn in den Rücken genagelt hatte. Yency Almonte ersetzte ihn und übergab Ha-seong Kim einen Homerun mit zwei Läufen. Die Dodgers verloren 4-2.

Kimbrel ist derzeit 1-4 mit 4. 63 ÄRA, ein 1. 52 PEITSCHE , 34 Treffer und 12 Spaziergänge erlaubt gegen 50 Durchgestrichen in 14.1 Innings. Er hat 14 gespeichert in 17 Gelegenheiten. Diese Zahlen sind schrecklich.

Kimbrel kämpfte sich in 2019 und 2020 für die Chicago Cubs, die ERAs von 6 posten. 59 und 5. 17 beziehungsweise. Er erholte sich ein bisschen in 2019 in einer Saison, die zwischen den Cubs und den Chicago White Sox aufgeteilt wurde. In 65 Auftritten hatte er eine 2. 26 ÄRA, ein 0.100 WHIP und 65 Strikeouts in

.2 Innings. Es sah so aus, als hätte er alles, was in den letzten zwei Jahren falsch gelaufen war, behoben. Vielleicht nicht.

Im Vergleich zu 2019, Kimbrels Streichungsprozentsatz in 2022 ist gefallen von 42.6 Prozent bis 34 0,5 Prozent. Seine Gehrate ist von 9,8 Prozent auf 10.3 Prozent, und der Schlagdurchschnitt seines Gegners ist von .148 auf .

gestiegen. . Darüber hinaus schlagen Batters 9,5 Prozent der Bälle, die ins Spiel gebracht werden, gegen 6,4 Prozent in 2019.

Also, was ist der Unterschied für Kimbrel in dieser Saison? Nun, er wirft seinen Fastball weit mehr als in 2019 (63.1 Prozent der Zeit vs. .0 Prozent) und seine Knöchelkurve weniger (34 0,9 Prozent gegenüber 34.0 Prozent). Abgesehen davon zeigen die nackten Zahlen auf seinen Plätzen keinen großen Unterschied.

Es ist klar geworden, dass Kimbrel nicht gut genug ist, um einem Team mit Meisterschaftsambitionen näher zu kommen. Die Dodgers müssen MLB mit ziemlicher Sicherheit vor Ablauf der Handelsfrist nach einem Ersatz durchsuchen.