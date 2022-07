Startseite/Welt/ Dallas Cowboys bringen an Thanksgiving klassische weiße Helme aus den 1960er Jahren zurück Dallas Cowboys bringen an Thanksgiving klassische weiße Helme aus den 1960er Jahren zurück

Wir sind noch Wochen von etwas entfernt, das einem bedeutungsvollen Fußball ähnelt, also ist jetzt der ideale Zeitpunkt für Teams, spezielle Uniform-Updates zu veröffentlichen, um das Interesse zu wecken die bescheidene NFL. Heute haben wir erfahren, dass die Dallas Cowboys einen erstklassigen Helm von den ’s für ihr Matchup am Thanksgiving Day gegen die New mitbringen würden York Giants.