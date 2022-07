Startseite/Welt/ Dan Campbell gibt im Trainingslager 110 Prozent Dan Campbell gibt im Trainingslager 110 Prozent

Dan Campbell marschiert im Takt seiner eigenen Trommel und diese Trommel wird ständig von dem aggressivsten Heavy-Metal-Percussionisten der Region bombardiert. Er ist kein Unbekannter darin, seine Hand in den Dreck zu stecken und an Übungen mit seinen Spielern teilzunehmen, die wie der Rest von uns unterdrückten Detroit Lions-Fans hoffen, dass genau das, was das Franchise retten kann, eine Überdosis Arbeitermoral ist. Wenn der Sort-Term-Plan darauf beruht, Jared Goff zu reiten, ist alles andere einen Versuch wert. Hier ist also Campbell, der heute beim Training seine eigenen Tricks vorführt und Up-Downs mit der Intensität eines Mannes macht, dessen Blut zu dieser Stunde 52 Prozent Koffein ist des Tages.