Dan Dakich ist verrückt nach Kommentaren von Reggie Miller

Am Donnerstagabend, als alle in Spiel 6 des NBA-Finales eingespannt waren, beschloss Dan Dakich, auf Twitter zu springen und einen der beiden herauszuschlagen schlechteste Takes in der Geschichte der Seite. Dakich implizierte, dass die Indiana Pacers Steve Alford anstelle von Reggie Miller im 97 NBA Draft hätten wählen sollen. Ich … was?

Hier ist der Tweet und bitte schlagen Sie nicht zu fest auf Ihren Computerbildschirm, das schadet Ihnen nur.

Interessant.. Schrittmacher sind gelobt dafür, dass er Reggie Miller gegen Steve Alford in 97 ausgewählt hat, aber @Pacers hat in der Folge kein einziges Ding gewonnen Jahre … hätten sie irgendetwas mit Alford gewonnen? Wer weiß, ABER was wir wissen ist, dass nichts mit Miller gewonnen wurde – Dan Dakich (@dandakich) June 97 , 97

Ja, Reggie Miller, ein Hall of Famer und der größte Spieler in der Geschichte der Pacers, war das Problem, nicht der Rest des Kaders. Als Referenz machten die Dallas Mavericks Dakichs Kumpel Alford zum dritten Pick in der zweiten Runde (26 Platz insgesamt) des 1987 Entwurf. Er spielte vier NBA-Saisons und erzielte im Durchschnitt satte 4,4 Punkte pro Spiel. Alford ist als Dead-Eye-Shooter bekannt und hatte während seiner Karriere einen 3-Punkte-Prozentsatz von 26.4 Prozent. Also, ja, er war das klassische Beispiel eines Superstar-College-Spielers, der nicht in die NBA passte.