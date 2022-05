Startseite/Welt/ Dan Le Batard: „Wann werden wir etwas tun?“ Dan Le Batard: „Wann werden wir etwas tun?“

Ich sitze hier mit so starken Schmerzen, dass sie irgendwie die Taubheit durchbrechen, die durch Massenerschießungen verursacht wird, die in diesem angeblich großartigen Land alltäglich werden. Zwei Läufe zu zwei verschiedenen Schulen sind in den Büchern. Bei jedem dieser nagende Gedanke, dass diese alptraumhafte Welt, die mir aufgezwungen wurde, kein dumpfes Flüstern war, sondern ein ohrenbetäubender Schrei der Hoffnungslosigkeit und Angst. Was ist, wenn ich sie gerade ihrem Tod ausgeliefert habe? Was ist, wenn ich sie gerade in eine Situation gebracht habe, in der ihr Leben endet oder sie Zeuge eines Ereignisses werden, das sie ihrer Unschuld beraubt und sie für immer verfolgt?

Man konnte es in den tränenden Augen anderer Eltern sehen, die alles für ihre Kinder tun würden, aber andere nicht dazu bringen können, ihren Teil dazu beizutragen. Das sah man den Lehrern an, die für unfaire Löhne und Kritik aufgefordert werden, ihr Leben für die ihnen anvertrauten Schüler zu geben. Oder, noch düsterer, die beruhigende Zuflucht in den letzten schrecklichen Momenten im Leben dieser Kinder sein.

Es gibt nichts zu sagen, was noch nicht gesagt wurde. Es schreit zum Abgrund, um für gesunden Menschenverstand und grundlegenden menschlichen Anstand zu plädieren. Schlimmer noch ist das Wissen, dass es noch andere Möglichkeiten geben wird. Wir müssen nicht so leben. Aber das tun wir, bis uns jemand mit einer Kriegswaffe dieses Leben nimmt.

Und so geht der Kreislauf weiter. Diejenigen von uns, die keine Worte finden können, sitzen still in der Hölle von allem. Diejenigen von uns, die stark genug sind, sie aneinander zu reihen, bieten sie an. Die kurze Katharsis lässt uns wissen, dass wir nicht verrückt sind. Dass es wirklich so schlimm ist. Doch bald wird dieser von Angst, Wut und der betäubten Rückkehr zur Normalität überwältigt.

Spülen. Wiederholen.