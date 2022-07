dan-orlovsky:-baker-mayfield-macht-die-panthers-zu-einem-playoff-team

— First Take (@FirstTake) 7. Juli

Nichts, was Orlovsky sagt, ist wirklich falsch. Die Verteidigung belegte den zweiten Platz in der Gesamtzahl der Yards, die letzte Saison aufgegeben wurden, und eine volle Saison von Jaycee Horn wird die Sache nur verbessern. Christian McCaffrey ist in der Tat ein Elite-Spielmacher, wenn er gesund ist. Carolina investierte nach dem Debakel im letzten Jahr große Ressourcen, um die Offensivlinie zu reparieren, und jede geringfügige Verbesserung an dieser Front wäre ein Segen. Orlovskys Argument, dass dies der beste WR-Raum sei, den Mayfield je hatte, ist fraglich, aber die umfassendere Idee, dass Mayfield Waffen zum Arbeiten hat, ist richtig.

Das Problem ist, dass alle der potenziellen Verbesserungen, die Orlovsky aufgeführt hat, müssen geschehen, damit die Panthers ein Playoff-Team sein können. Sie brauchen Mayfield, damit er mehr wie sein 2019 als wie sein

aussieht oder 2019 selbst. Sie brauchen den OL, um einen großen Schritt zu machen. Sie müssen auf beiden Seiten des Balls gesund bleiben. Ben McAdoo muss eine gute Offensive entwickeln, mit der Mayfield arbeiten kann, nachdem er den größten Teil der letzten fünf Jahre zu Hause verbracht hat. Orlovsky hat Recht, dass wir uns die ganze Nebensaison mit „Wenns“ beschäftigen, aber das sind viele Wenns!

Dann berücksichtigst du den Zeitplan. Die Panthers müssen gegen den NFC West antreten, der in der vergangenen Saison drei Playoff-Teams aufwies, und gegen den AFC North, Heimat des amtierenden Konferenzmeisters und mindestens eines Quarterbacks vom Kaliber MVP. Sie müssen auch Tom Bradys Bucs zweimal zusammen mit Russell Wilsons Broncos als Leckerbissen spielen.

Also im Wesentlichen brauchen die Panther alles, um richtig zu laufen, während sie ihr Spielniveau erhöhen, um überall mithalten zu können von fünf bis acht potenziellen Playoff-Teams. Es ist technisch möglich. Aber nicht sehr wahrscheinlich.