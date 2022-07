Startseite/Welt/ Dan Orlovskys Rotwein-Take ist sein bisher schlechtester Dan Orlovskys Rotwein-Take ist sein bisher schlechtester

Dan Orlovsky ist ein ausgezeichneter NFL-Analyst und ein wichtiger Teil der Fußballberichterstattung von ESPN. Seine Videozusammenbrüche und Fußballaufnahmen sind erstklassig. Seine Ernährungsmeinungen lassen jedoch zu wünschen übrig. Während er in der Vergangenheit schlechte Aufnahmen hatte, ist das, was er am Freitag über Rotwein sagte, bei weitem das Schlimmste.

Kurz bevor die meisten Amerikaner ihre Wochenenden beginnen wollten, feuerte Orlovsky die alte Twitter-Maschine an und veröffentlichte eine Aufnahme, die so heiß ist, dass ich sie tatsächlich fühlen kann durch den Bildschirm kommen. Hier ist, was er zu sagen hatte: