Startseite/Welt/ Dana White Furious Seine Zitate über die Bezahlung von UFC-Kämpfern wurden aggregiert Dana White Furious Seine Zitate über die Bezahlung von UFC-Kämpfern wurden aggregiert

Dana White hat kürzlich ein „albernes, lustiges GQ-f—ng-Interview“ (seine Worte) gegeben, in dem er gefragt wurde, warum die Leute so besorgt darüber seien wie viel Kämpfer verdienen. Der UFC-Präsident und Gottkönig (meine Worte) sagte: „Es wird niemals passieren, solange ich hier bin. Glaub mir, diese Jungs werden bezahlt, was sie bezahlt bekommen sollen.“ Er hat. Er tippte es aus und alles. Viele Verkaufsstellen, darunter ESPN und The Big Lead, griffen das Zitat auf. Dana White war nicht glücklich.

Kevin Iole von Yahoo! fragte White nach seinen Kommentaren. Sie werden schockiert sein zu erfahren, dass White es nicht zu schätzen wusste, dass sein Zitat aufgegriffen wurde.

Jenseits der Parodie. Wir wussten bereits, dass White die Medien nicht mochte (es sei denn, sie warteten geduldig auf die Erlaubnis, Kämpfe für ihn zu fördern), aber nach Aggregatoren zu suchen, nun, das ist ein Schritt zu weit. Leute, die die Zitate anderer Leute nehmen und dort angeben, wo sie sie gefunden haben (Yahoo! über Bloody Elbow), sind echte Salz der Erde-Typen. Gute Menschen. Nur weil du ein albernes, lustiges Zitat von Dana White teilst, heißt das nicht, dass du ein Dreckskerl-Journalist bist. Tatsächlich sind diese Leute ziemlich cool. Und das kann man aggregieren.