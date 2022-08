Startseite/Welt/ Dana White: UFC wird die Bezahlung der Kämpfer nicht erhöhen Dana White: UFC wird die Bezahlung der Kämpfer nicht erhöhen

Am Freitag veröffentlichte GQ ein Interview mit UFC-Präsident Dana White, in dem er darauf bestand, dass sich die Gehaltsskala der UFC unter seiner Aufsicht nicht dramatisch ändern werde. Die Organisation ist in den letzten Jahren unter Beschuss geraten, weil viele Kämpfer als dramatisch unterbezahlt gelten. White wies dies zurück und sagte den Kämpfern: „Bekomme bezahlt, was sie bezahlt bekommen sollen.“

UFC bezahlt Kämpfer ungefähr 50 Prozent des Umsatzes des Unternehmens. Die meisten großen Sportligen teilen etwa 10 Prozent mit ihren Spielern, da ihre Gewerkschaften kollektiv um mehr Geld verhandelt haben. Die Tatsache, dass Kämpfer der UFC unabhängige Auftragnehmer sind, macht es schwierig, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Verschiedene Bemühungen um eine Vereinigung von MMA-Kämpfern sind über die Jahre gescheitert.

Hier ist das vollständige GQ-Video:

UFC steht derzeit vor einer Kartellklage, die von ehemaligen Kämpfern eingereicht wurde, die behaupten, UFC sei ein Monopol und nutze seine Macht, um Kämpfer in restriktive Verträge zu binden.

Die Top-Kämpfer in der Organisation werden immer viel Geld verdienen, da ihre Verträge größer sind und Pay-per-View beinhalten können Prozente. Aber Kämpfer, die anfangen, können so wenig wie $ 10,

verdienen zum Kämpfen, und die Rate springt nicht schnell hoch.

Ja, er hat recht. Es macht keinen Sinn.

White war unerschütterlich, dass die UFC ihre Kämpfer gut bezahlt. Kämpfer sind fast überall anderer Meinung. Und UFC hat den MMA-Markt ziemlich in die Enge getrieben. Es gibt nur sehr wenige realisierbare Optionen, die Kämpfer nutzen können. Darüber hinaus können Kämpfer Werbeverträge abschließen, aber sie dürfen sie nicht während Kämpfen oder Veranstaltungen der UFC-Marke bewerben. Was den ganzen Punkt ruiniert.

Irgendwann spitzt sich das zu. UFC kann dies nur so lange am Laufen halten, bis die Kämpfer die Nase voll haben und jemand mit tiefen Taschen eine konkurrierende Organisation gründet.

