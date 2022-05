Startseite/Welt/ Daniel Vogelbach versuchte zu markieren, es folgte Heiterkeit Daniel Vogelbach versuchte zu markieren, es folgte Heiterkeit

Die Chicago Cubs haben die Pittsburgh Pirates an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im Wrigley Field ausgeschlossen. Am nächsten kamen die Besucher der Home Plate gestern Abend im vierten Inning, als Daniel Vogelbach – mit so viel, aber nicht mit Höchstgeschwindigkeit gesegnet – versuchte, mit einem Flyball gegen den rechten Feldspieler Seiya zu punkten Suzuki. Was überhaupt nicht gut lief, da der Ball ihn mit deutlichem Abstand schlug und Willson Contreras Vogelbach nicht in Reichweite der Home Plate ließ. Eine sehr schlechte Idee, die einen der lustigsten Momente der Major League Baseball-Saison manifestierte und dazu führte, dass sich die Bänke leerten.

Baseball. Das schöne Spiel. Wo sonst kann man sehen, wie ein großer Mann zu 80 Füßen sprintet und sie total geschlagen gegen eine Mauer stürzen? Und wer sieht es sich nicht gerne an?

