Startseite/Welt/ Das All-Alabama NFL-Team Das All-Alabama NFL-Team

In den letzten mehr als zehn Jahren hat Nick Saban Alabama in eine NFL-Fabrik verwandelt, wie wir sie im College-Football noch nie gesehen haben. Jeden Herbst gehören die Teams von Saban zu den besten des Landes und kämpfen um nationale Meisterschaften. Jedes Frühjahr nehmen zahlreiche Spieler dieser Teams am NFL-Draft teil und werden ausgewählt. Sabans Programm ist weithin als das beste in der NCAA anerkannt, um Spieler darauf vorzubereiten, sich schnell zu akklimatisieren und auf höchstem Niveau beizutragen. Infolgedessen sind derzeit Dutzende ehemaliger Spieler über die NFL-Kader verstreut. Dabei sind die großartigen Spieler, die zuvor gekommen sind, noch nicht einmal erwähnt. Alabamas Geschichte ist voll von Elite-Talenten, die einen nahtlosen Übergang vom Amateur- zum Profi-Niveau schaffen und sich auszeichnen.

Die Frage, die nur wenige mutig genug stellen, ist die, die wir heute zusammengetragen haben, um sie zu beantworten: Was würde ein NFL-Team, das nur aus Spielern besteht, die gegangen sind nach Alabama aussehen?

Damit präsentieren wir: das All-Alabama NFL Team.

DELIKT

Alabama-Spieler in der NFL

VERTEIDIGUNG

Hier hast du es. Eine ziemlich gestapelte Truppe, oder? Der Kader ist in den Schützengräben etwas schwach, was eine interessante Offenbarung ist. Aber die Skill-Positionen sind vorhersehbar geladen und der Secondary ist gefährlich. Dieses Team wird nicht ungeschlagen bleiben, aber ein Freilos in der ersten Runde ist absolut in Reichweite.

58