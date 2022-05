Startseite/Welt/ Das Draft-Team von ESPN wird krank von Mel Kiper Jr. Das Draft-Team von ESPN wird krank von Mel Kiper Jr.

Die Stunden werden lang für diejenigen, die mit der NFL Draft-Berichterstattung beauftragt sind, da die letzten Runden am Samstagnachmittag zu Ende gehen. Die gründliche Prüfung jedes einzelnen Interessenten, der auf dem Entwurfsausschuss auftaucht, wird wahrscheinlich in der sechsten Runde alt, selbst für die Männer und Frauen, die dafür bezahlt werden, die zweifellos sehr fußballbegeistert sind.

So fand sich Mel Kiper Jr. heute möglicherweise am empfangenden Ende einiger Halsen des ESPN-Entwurfsteams wieder. Zuerst gerieten Kiper Jr. und Todd McShay in ein verbales Duell darüber, wer einen bestimmten Interessenten mehr mochte.

Nur ein durchschnittlicher Dünnschleier Gemeinheit zwischen Draft Analysts Tag 3 Geplänkel pic.twitter.com/JeTd1P5SHw

– CJ Fogler AKA Perc 61 #BlackLivesMatter (@cjzero) April ,

Dann Kiper Jr. wurde mitten in einem typisch langatmigen Gerede um die 185te Gesamtwertung unterbrochen.

Verdammt, Alter pic.twitter.com/5RXZNbPCG1

— CJ Fogler AKA Perc70 # BlackLivesMatter (@cjzero) April ,

Ich werde Kiper Jr. sagen. ’s Ausdauer kann sich sehen lassen. Bei Interessent Nr. 100 würden sich die meisten von uns wahrscheinlich mit einer Analyse begnügen, die aus den Worten „der Typ ist nett“ und einfach weitermachen besteht . Kiper Jr. hält einen TED-Vortrag über den achten ausgewählten Running Back. Es ist Hingabe an seine Pflicht.

Was für ein Typ.