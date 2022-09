Startseite/Welt/ Das LSU-Florida State Ending war absolut verrückt Das LSU-Florida State Ending war absolut verrückt

Die College-Football-Saison ist wieder in vollem Gange und wir haben am Labor Day Weekend eine volle Portion bekommen, da der Schatten der NFL groß auftaucht. Die NCAAF-Possen des Wochenendes wurden am Sonntagabend mit Brian Kellys LSU-Debüt gekrönt, als seine Tigers gegen die Florida State Seminoles antraten. Es war ein großartiges Spiel, das in den letzten zwei Minuten einige Stufen nach oben drehte und den Zuschauern bereits einen frühen Anwärter auf das beste Ende der Saison lieferte.

Der Wahnsinn begann, als der Bundesstaat Florida gezwungen war, etwas mehr als zwei Minuten vor Schluss zu stechen. Die LSU, die den Kahn erhielt, hatte einen Touchdown und hatte eine großartige Gelegenheit, alles zu binden. Aber die Tigers mufften den Kahn (ihren zweiten des Spiels) und gaben der FSU den Ball auf der Zwei-Yard-Linie.

LSU MUFFS EINEN ANDEREN PUNT UND FLORIDA STATE ERHOLT SICH!!! pic.twitter.com/Dyv9CgF6Mp

— 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 @𝗙𝗧𝗕𝗲𝗮𝗿𝗱𝟳 (@FTBeard7) 5. September 100 )

Wenn Sie dieses Szenario wiederholt haben 985 Mal würde der Bundesstaat Florida sofort einen Touchdown erzielen und das Spiel effektiv beenden 55 Mal. Dies war das eine Mal, wo die überwältigend wahrscheinliche Möglichkeit nicht eintrat. Anstatt zu punkten, fummelten die Seminolen herum und die LSU eroberte den Ball zurück.

LSU WIEDERHERSTELLEN DAS FUMBLE AHAHAHAHAHA https://t.co/A2cwnwye pic .twitter.com/iBYnftwp4y

– Herr Matthew CFB (@MrMatthewCFB) 5. September 100

Der Job ist für die LSU aber noch nicht erledigt . Es ist ein One-Score-Spiel, aber sie müssen ein volles Feld marschieren, um die Dinge zu binden. Gut, kein Problem! Die Tigers taten genau das, wobei ihr langer Drive durch eine bemerkenswerte Schlusssequenz unterstrichen wurde, in der Mason Taylor am Ende eine Sekunde vor Schluss an der Zwei-Yard-Linie aus den Grenzen sprang, bevor Jayden Daniels Jaray Jenkins traf, um nach Ablauf der Zeit einen Touchdown zu erzielen.

Aber wir sind noch nicht fertig! Die LSU erzielte ein Tor, als die Zeit abgelaufen war, und Brian Kelly stand vor einer althergebrachten Entscheidung – eins und das Unentschieden oder zwei und der Sieg? Kelly entschied sich für den Extrapunkt und ging in die Verlängerung. Normalerweise eine gute, wenn auch lahme Wahl. Die Dinge liefen jedoch nicht wie geplant, wie Sie sich vielleicht denken konnten. Florida State blockierte unglaublicherweise den Extrapunkt und beendete das Spiel.