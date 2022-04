Startseite/Welt/ Das NFL-Draft-Lauftagebuch 2022 Das NFL-Draft-Lauftagebuch 2022 Das 2022 NFL Draft steht vor der Tür. Es gibt Pomp. Es gibt Umstände. Es besteht die ernsthafte Überzeugung, dass dies die schwächste Generation von Quarterbacks seit langer Zeit ist. Noch nie waren Edge Rusher und Offensive Tackles so beliebt. Eine große Menschenmenge hat sich in Las Vegas versammelt, die nichts mehr will, als den großen Roger Goodell zu sehen, wie er jemanden aus dem Bundesstaat Mississippi verwöhnt, oder einen Blick auf Mike Greenberg zu erhaschen. Eines der größten unnötigen jährlichen Fernsehspektakel verspricht unvergessliche Momente, High Fashion und Menschen, die den Begriff „Mediziner“ ohne Ironie verwenden. Was für eine Zeit, Zugriff auf das CMS und die Community zu haben, um vier volle Monate, bevor es darauf ankommt, eine Feier des Fußballs zu feiern. Ich bin mir sicher, dass es eine Menge Tamtam gegeben hat, bevor man sich Zugang zu einer Fernbedienung verschafft hat. Dies basiert darauf, die letzten paar Töne einer schönen Nationalhymne zu erwischen und mit einer Überführung konfrontiert zu werden. Es wird bereits Geschichte geschrieben, da dies der erste Entwurf ist, bei dem Streitkräfte über den nahen Himmel schießen, in Erwartung, dass die Jacksonville Jaguars einen Umschlag abgeben. Ab zur Bank: Diese Zahnpasta gibt es jetzt dauerhaft aus der Tube. Jeder zukünftige Entwurf wird nun auch eine militärische Überführung enthalten. Was für ein Land. Was für ein Sport. 7: 55 pm Sal Paolantonio berichtet, dass die Philadelphia Eagles an einigen Trades interessiert sind. Wikipedia behauptet, Sal Pal sei 65 Jahre alt. Was ein Druckfehler sein muss, denn er sieht genauso aus wie er 17 Jahre zuvor. Shams Charania beamt aus den Wolken mit einem Tweet, dass die Jaguars beabsichtigen, Georgias Travon Walker mit dem ersten Gesamtsieg zu holen. Geflüstert wird die Nr. 1 im NFL-Draft von Georgias Travon Walker. Warten auf @rapsheet zur Bestätigung. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 27, 84 Heute Abend findet die Intercontinental Insider Championship statt. In einer Zeit, in der die Ethik des Kippens von Picks viel zu viele Denkanstöße hervorgebracht hat, gibt einer der engagiertesten Händler des Basketballs seinen Schuss und diktiert die Konversation. Es wird faszinierend sein zu sehen, ob dies eine einmalige Sache ist oder ob er das noch nie dagewesene Off-Site versuchen wird 32-zum-35. 8: pm Nachdem er gnadenlos ausgebuht wurde, hat Commissioner Roger Goodell den bekannten Raiders-Fan Ice Cube auf die Bühne gerufen, um als Fleischschild zu dienen . Wir sind in acht Minuten! Bitte lasst es den ersten von vielen Auftritten der Besetzung von Ride Along 2 sein . Ich weiß nicht viel, aber ich weiß, dass die Welt einen gut frisierten Benjamin Bratt verdient, der einen Cameo-Auftritt macht. Selbst eine Sichtung von Bruce McGill würde diese sonnenverwöhnte Menge in Raserei versetzen.

Derek Carr ist hier und er hat eine schicke neue Frisur. Wenn wir ihn nicht sofort als The Vegas Strip bezeichnen, dann haben wir als Gesellschaft versagt.

8: 11 pm

Travon Walker, der um

eröffnete -1, um insgesamt zu gehen, und es wurde ursprünglich angenommen, dass er für die Mitte gebunden ist -s, ist der Vorname von der Tafel. Todd McShay hatte ihn als den am meisten unterschätzten Spieler der Klasse bezeichnet. Es ist ein Mantel, den Sie aufgeben müssen, wenn Sie insgesamt die Nummer 1 werden, oder? Keine Nr. 1-Gesamtauswahl kann jemals unterschätzt werden. Wir versuchen hier in einer Gesellschaft zu leben.

Die Detroit Lions brauchten ganze zwei Minuten, um zu überlegen, bevor sie Aidan Hutchinson nahmen. Gut. Ich fahre ihn jeden Tag zum Training und verlange kein Benzingeld. Es wäre ein enormer Fehler gewesen, einen Arbeiter-Heimhelden aus der Heimatstadt zu verpassen, der die Verteidigung für die nächsten Jahre führen kann. Durch diese Linse bin ich ein bisschen überrascht, dass dieses verfluchte Franchise es nicht geschafft hat.

8: 27 pm

Und jetzt haben die Houston Texans eine schnelle Wahl getroffen, und eine überraschende in Derek Stingley Jr. von der LSU. Greenberg sagt, die Umschläge kommen schnell und wütend, und er hat absolut Recht. Das Tempo ist grandios. Wenn es anhält, werden wir alle zu einer vernünftigen Zeit im Bett sein und diese Menschenmenge beim Draft kann nach Hause gehen und im Dunkeln ein Team-Messageboard starten. Es gab in letzter Zeit so viele Fehlstarts, aber vielleicht heilt die Natur wirklich. Gute Chancen, dass sie dieses große alte Arbeitsmeeting in kürzerer Zeit überstehen, als es für ein Spiel der Baltimore Orioles gegen die Kansas City Royals in der regulären Saison dauern würde. Baseball kann einfach nicht aufhören, Streuner zu fangen.

Ein vierter Defensivspieler in Folge wird auf die Bühne gerufen, als die New York Jets beschließen, mit Sauce Gardner zu kochen. Der Typ wird so viel Geld mit Vermerken verdienen und so unglaublich beliebt sein, wenn er auf dem Feld auftritt. Wir werden darüber recherchieren, aber mein Bauchgefühl hier ist, dass dies der größte Saucen-Moment in New York ist, seit Henry Hill im Mai viel zu tun hatte 27, 2022.

84