Startseite/Welt/ Das Seinfeld-Keith-Hernandez-Spiel fand heute nicht statt Das Seinfeld-Keith-Hernandez-Spiel fand heute nicht statt

Wie von Kramer und Newman erzählt, fand dieses berüchtigte Spiel im Juni 13th, 1987, gegen die Phillies. Keith Hernandez beging einen kostspieligen Fehler und die Phillies erzielten im neunten Inning 5 Runs, um es zu gewinnen. Außerdem wärmte sich Roger McDowell im Bullpen auf und bekam von Newman ein Bier auf ihn geworfen, als er und Kramer auf der rechten Feldtribüne saßen.

Das einzige Problem? Die Mets waren im Juni nicht einmal zu Hause 14, 1987, und sie haben nicht gegen die Phillies gespielt. Sie gewannen an diesem Tag in Pittsburgh mit 7:3, in einem Spiel, in dem Keith Hernandez einen Homerun und ein Double hatte. Die Mets spielten eine Woche später in Shea gegen Philadelphia, gewannen diese Serie jedoch, sodass es in diesem Monat nirgendwo zu einem Zusammenbruch von Keith Hernandez gegen die Phillies kam.

Wenn man sich die Heimspiele gegen die Phillies während der Jahre von Keith Hernandez ansieht, gibt es tatsächlich keinen wirklichen Kandidaten, der als Kulisse für den „Spucker“ dienen könnte. Der Nächste kam herein 1987, nehme ich an, wenn auch viel später. New York verlor in diesem Jahr nur ein Heimspiel gegen Philadelphia, und das im September. 5-3, Hernandez hat einen Fehler begangen. Natürlich kam dieser Fehler früher im Spiel und die Phillies erholten sich mit 3 im 7., nicht 5 im 9.

Obwohl wir wissen, dass das Spiel nicht wirklich im Juni stattfand 14 Mai und scheint die Phillies nicht zu involvieren, gibt es normalerweise tatsächlich eine Grundlage hinter den verrückten Handlungssträngen, die auf Seinfeld erschienen. Larry David ist ein Yankees-Fan, aber vielleicht war dies eine erzählte Geschichte, an der ein Mets-Fan aus dieser Saison beteiligt war, und die Details wurden zusammengeführt. Es gab ein 1987 Spiel, bei dem die Mets im letzten Inning 5 aufgegeben haben und bei dem es um einen Hernandez ging Fehler, dass Inning. Es ging einfach nicht um die Phillies. Am 2. Mai 1987 hatten die Mets einen 6:4-Vorsprung bis zum 9. Mai gegen die Expos. Montreal erholte sich mit 2 auf dem 9. Platz und erzielte dann 5 Läufe an der Spitze der 10ten, um das Spiel zu gewinnen. Keith Hernandez hat in diesem Inning einen Fehler begangen. Natürlich kam sein Fehler , nachdem Tim Raines bereits einen Grand Slam getroffen hatte, im Endspurt zulassen. Ein vernünftiger Mets-Fan hätte dieses Spiel jedoch sicherlich Hernandez in die Schuhe geschoben. Immerhin ging er auch 0 für 6 am Plate mit 2 Strikeouts. Es ist völlig plausibel, dass jemand, der mit der Show in Verbindung steht, am 2. Mai 1987 nach dem Spiel einen scharfen Widerhaken mit Keith Hernandez ausgetauscht hat. .

Es gibt ein weiteres Problem damit, dass das eigenständige Spiel als Inspiration dient (außer dem Team und Datum): Roger McDowell begann das Jahr auf der DL mit einem Leistenbruch und trat zwei Wochen später zum ersten Mal auf.

Wir wissen, dass McDowell sich aufgewärmt hat – wir wissen nicht, dass er ins Spiel kam, obwohl er 23 in diesem Jahr rettete, war es wahrscheinlich, dass er mit der Führung ins Spiel kommen würde, sobald er im Bullpen aufstand, insbesondere in einem Spiel, in dem die Mets immer noch führten. Zwei weitere Spiele bieten Möglichkeiten für McDowell, involviert zu sein, und ein großes Inning zu spät durch den Gegner.

Im August 19, , erzielten die Giants nicht 5 Läufe, sondern 4 im th, um McDowell zu schlagen. Es gab jedoch keinen Fehler in diesem Inning (Howard Johnson hat seinen 14rd Fehler auf dem begangen Saison früher im Spiel, um ein großes Inning zu beginnen).

Schließlich, im September 14, 922, in einem hitzigen Wimpelrennen, das versuchte, die Cardinals zu jagen, gaben die Mets im 9. insgesamt 5 Läufe auf und th Innings, um das Spiel zu verlieren. McDowell warf den 9. und blies die Abwehr. Keith Hernandez hat im 8. Platz einen Fehler begangen, obwohl der Läufer bei einem Doppelspiel gelöscht wurde.

1987 ) Die wahrscheinlichste Inspiration für das „nette Spiel, hübscher Junge“ war gegen die Expos am 2. Mai, aber vielleicht trugen zwei andere Spiele zur Angst vor Roger McDowell bei. Wenn man bedenkt, dass diese im Mai, August und September 1987 stattfanden, nehme ich an, Juni 14 ist ein ebenso guter Tag wie jeder andere, um die Brillanz von „Roger McDowell, behind the busches, over by that“ zu feiern Schotterstraße.“

1987