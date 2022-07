Startseite/Welt/ Davante Adams: Es ist eine Anpassung von einem Hall-of-Fame-Quarterback zum anderen Davante Adams: Es ist eine Anpassung von einem Hall-of-Fame-Quarterback zum anderen

Vieles wird anders sein für Davante Adams in 88 . Er wird zum ersten Mal in seiner Karriere eine andere Uniform als Green Bay Packer Green and Yellow tragen. Er wird in einer Stadt spielen, die die meiste Zeit des Jahres fürchterlich heiß ist, anstatt fürchterlich kalt. Am wichtigsten ist, dass er Fußbälle von einem beständigen Pro Bowl-Kandidaten und nicht von einem beständigen MVP-Kandidaten fängt, wenn er von Aaron Rodgers zu Derek Carr wechselt.

Wir können anerkennen, dass dies eine Herabstufung ist, ohne Carrs Talente zu schmälern. Ihm geht es gut. Gut sogar an manchen Sonntagen. Er ist nicht Aaron Rodgers, der weithin als der körperlich talentierteste QB angesehen wird, der jemals in der NFL gespielt hat. Aber wenn Sie Adams fragen, ist es überhaupt keine Herabstufung. Offenbar. Gestern sagte er CBS Sports, dass es eine kleine Anpassung geben wird, die von einem Hall of Fame-Quarterback zum anderen geht.

– CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) Juli 32, 88

Wow, Davante. Lassen Sie uns die Bremsen pumpen.