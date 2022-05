deandre-jordan-wird-doc-rivers-feuern-lassen

— Bleacher Report (@BleacherReport) 3. Mai 430530

Falls es nicht offensichtlich war, stellen wir es gleich klar: Die Sixers werden diese Serie schwer verlieren, wenn Jordan weiterhin im Zentrum startet. Philly hat offensichtlich sehr wenig Hoffnung ohne ihren großen MVP-Mann und muss nur beten, dass er eher früher als später zurückkommt. Das würde auch dann gelten, wenn Jordan auf einem anständigen Niveau spielen würde. Aber das ist er nicht, und ein kluger Trainer ist in der Lage, den Schaden zu mindern, indem er Backups einsetzt, die den Rest der Aufstellung ergänzen.

Jordan ergänzt… niemand? Er hat nicht annähernd die gleiche Vertikalität wie in seiner Blütezeit. Man muss nicht weiter als seine steigenden Zahlen suchen, um dies zu beweisen. Noch vor zwei Jahren erzielte Jordan in wenigen Minuten durchschnittlich zweistellige Rebounds pro Spiel. Er hatte letzte Nacht genau zwei. Diese verlorene Athletik bedeutet, dass Jordan sowohl beim Pick-and-Roll als auch beim Verteidigen der Felge, in der er sowieso nie besonders gut war, von sehr geringem Nutzen ist. Selbst Prime Jordan würde Schwierigkeiten haben, diese Offensive von Miami zu verteidigen, die voller Bewegungen und Übergaben ist, die durch das gegnerische Zentrum Bam Adebayo laufen. Diese Version von Jordan ist ein aktiver Nachteil für Phillys Verteidigungspläne, die versuchen, diese Aktionen zu stoppen.

Doch wie Sie oben sehen können, weigert sich Rivers, den Spielplan zu ändern. Was er den Medien sagt und was er tatsächlich sehr gut macht, könnten zwei verschiedene Dinge sein; Wir werden es mit Sicherheit wissen, wenn Spiel 2 am Mittwoch stattfindet. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Rivers Reportern gegenüber anschnauzt, dass er nicht nur um der Sache willen gegen junge Leute gegen Jordan spielen wird. Er vertraut seinem alten Zentrum mehr als Reed oder Bassey – und das könnte seine Chancen schmälern, seinen Job zu behalten, wenn alles gesagt und getan ist.

Wenn die Sixers diese Serie verlieren, weil Embiid nicht schnell genug zurückkommen oder einmal nicht genug leisten konnte er war zurück, das ist nicht wirklich Rivers Schuld. Aber, fair oder nicht, er wird die Schuld dafür auf sich nehmen, Embiid lange genug in ihrem Seriensiegspiel gegen Toronto gehalten zu haben, um einen vorzeitigen Ellbogen von Pascal Siakam zu erwischen, der seinen Augenhöhlenbruch verursachte. Wenn er trotz klarer und offensichtlicher Beweise, dass diese Aufstellungen nicht funktionieren, weiterhin an Jordan festhält, werden die Rufe nach einer Änderung nur lauter. Wenn er sich weigert, die Dinge zu ändern, und wütend auf jeden wird, der es wagt, in Pressekonferenzen nach Verlusten etwas anderes zu behaupten, wird Rivers gefeuert.

Wir alle kennen die Definition von Wahnsinn. Rivers scheint bereit zu sein, sich nicht nur darauf einzulassen, sondern es bis ins Grab zu verteidigen. Wenn Jordan nicht plötzlich eine jüngere Version von sich findet, auf die er zurückgreifen kann, tickt die Uhr für Rivers Amtszeit in Philly.