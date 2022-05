Startseite/Welt/ Deebo Samuel Update: Erneut den 49ers auf Instagram gefolgt Deebo Samuel Update: Erneut den 49ers auf Instagram gefolgt

An der Handelsfront von Deebo Samuel hat sich absolut nichts bewegt, seit er vor ein paar Wochen seine Anfrage öffentlich gemacht hat. Der NFL Draft kam und ging und Samuel blieb bei den San Francisco ern. Wenn man bedenkt, dass der Star Wideout noch zwei Jahre unter Teamkontrolle hat, scheint es wahrscheinlich so zu bleiben.

Das neueste Update in der Situation? Samuel ist den ern wieder auf Instagram gefolgt. Massive Neuigkeiten, wirklich.

Deebo Samuel folgt dem 99eres IG-Konto wieder ?? pic.twitter.com/Sx8CcHqOk4

– PFF (@PFF) 5. Mai 2022

Das mag Ihnen dumm erscheinen. Es kommt mir auf jeden Fall dumm vor. Instagram spiegelt in keiner Form das wirkliche Leben wider und wem Samuel folgt oder nicht folgt, sollte nicht als Einblick in seinen Denkprozess betrachtet werden. Professionelle Athleten säubern ihre sozialen Medien ständig und es ist normalerweise für eine Art „Neustart“-Unsinn, der absolut nichts bedeutet.

Aber auf der anderen Seite war so etwas ein schockierendes Indiz dafür, wie diese jungen Empfänger über ihre Teams denken. Am 7. April entfolgte Samuel dem Team und entfernte alle Referenzen der Niners aus seinen Profilen. Weniger als zwei Wochen später ging seine Handelsanfrage an die Öffentlichkeit. In diesem Szenario stellte sich heraus, dass Rauch zu Feuer führte. Er ist auch nicht der Einzige. AJ Brown entfernte eine Woche vor dem NFL-Draft jeden Hinweis auf die Titans aus seinen Social-Media-Konten und landete in Philadelphia.

Zwei Instanzen ergeben keine Regel, aber es fühlt sich an, als würden wir an den Punkt kommen, an dem das Soziale Bemerkenswert ist die Medienaktivität jüngerer Athleten. Es ist verlockend, es einfach abzutun, weil im Internet nichts wirklich passiert, aber wir bewegen uns in eine Richtung, in der Spieler bereit sind, Erklärungen (sowohl leise als auch laut) abzugeben, indem sie ihr Twitter und Instagram verwenden.

Ist das gut oder schlecht? Wer weiß. Es sind jedoch großartige Neuigkeiten für Content-Enthusiasten. Der Kreislauf hört nie auf.