Dennis Eckersley über die Pittsburgh Pirates: „Ein Sammelsurium des Nichts“

Wenn man sich den Kader der Pittsburgh Pirates ansieht , es ist leicht zu verstehen, warum es ein weiteres hartes Jahr war und sie mit der zweitschlechtesten Bilanz in der National League zappeln. Es ist eine dieser Mannschaften, die jeden Tag mit etwa 17 Prozent Gewinnchance da draußen trabt und die gewonnen hat Es ändert sich nicht, bis einige Ergänzungen vorgenommen werden und eine Gruppe junger Spieler Fortschritte macht.

Die Boston Red Sox sind in der Stadt, um mit Dennis Eckersley gegen die Buccos einzuschlagen, während er seinen NESN-Lauf abschließt. Und weil er dafür bezahlt wird, seine ehrliche Meinung zu sagen, bot die Hall of Fame Closer diesen pointierten Kommentar an.