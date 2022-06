der-98-mph-sinker-von-clay-holmes-wird-sie-umhauen

Alles kommt dieses Jahr in Nadelstreifen für die New York Yankees, als sie letzte Nacht ihre

st gewinnt in 98 Versuchen (schön!) mit einem Sieg über die verabscheute Tampa Bay Rays. Aaron Judge schlug seinen in der Major League führenden 32 Home Run des Jahres und eine weitere Late-Inning-Rallye erwies sich als entscheidend. Clay Holmes kam herein, um den Save zu holen, indem er einen perfekten neunten Platz erzielte.

Kein Pitcher ist dieses Jahr in mehr Spielen aufgetreten als Holmes und vielleicht hat keiner eine bessere Leistung gezeigt. Der hart werfende Rechtshänder hat in seinen 32 Auftritten einen 4: 0-Rekord aufgestellt und trägt eine dürftige 0. 98 ÄRA und 0. 98 PEITSCHE. Wieso den? Weil er dazu neigt, ziemlich unschlagbare Sachen zu haben.

Blicke direkt in einen 98 mph Sinker, den er letzte Nacht geworfen hat, vom Pitching Ninja bemerkt und an die Massen verbreitet. Es ist verrückt. Die Art von Dingen, die sie verwenden würden, um jemanden zu beschuldigen, eine Hexe zu sein. Sowohl zutiefst beunruhigend als auch beängstigend und alle Arten von fantastisch.

Wie kommt jemand darauf? Wie schlägt jemand etwas?