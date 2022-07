Der Algizidmarkt boomt weltweit | Neuester Analysebericht | Zukünftige Möglichkeiten | Auswirkungen des Coronavirus und Prognose bis 2029

Laut Data Bridge Market Research wird der Rodentizidmarkt im Prognosezeitraum 2022-2029 voraussichtlich um 5,70 % CAGR wachsen und bis 2029 voraussichtlich 5,69 Milliarden US-Dollar erreichen. „Landwirtschaft“ nimmt aufgrund der zunehmenden Anzahl von Nagetierangriffen auf Ackerland und Lagerhaltung das prominenteste Endverbrauchersegment des Marktes ein.

Die umfangreiche Dokumentation zum globalen Rodentizid-Markt ist der beste Weg, um die Trends und Chancen der DBMR-Branche zu verstehen. Der Pestizide-Marktbericht enthält ein Kapitel, das den globalen Markt und verwandte Unternehmen und ihre Profile vorstellt und wichtige Daten in Bezug auf Finanzen, Produktportfolios, Investitionsplanung und Einblicke in Marketing- und Geschäftsstrategien enthält.

Der All-Inclusive-Pestizide-Marktbericht bietet einen sorgfältigen Überblick über die Wettbewerbslandschaft, was ein weiterer wichtiger Aspekt der Marktanalyse ist. Daher analysiert dieser Bericht das Verhalten oder Verhalten wichtiger Marktteilnehmer und Marken, einschließlich Produktentwicklungen, Produkteinführungen, Fusionen, Übernahmen, Joint Ventures und zukünftiger Produkte im Vergleich zu Technologien.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Pestizidmarkt gehören BASF SE, Bayer, Syngenta, UPL, Liphatech Inc., JT Eaton, Neogen Corporation, Pelgar International, Senestech Inc., Bell Laboratories und Impex Europa, Rentokil Initial Plc, Terminix, Ecolab. , Antiimex, Rollins, Truly Nolen und Abell Pest Control und mehr.

Globale Pestizid-Marktabdeckung

Der Pestizidmarkt ist nach Typ, erster Generation, zweiter Generation, Anwendung und Endverbraucher segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente wird ihnen dabei helfen, strategische Entscheidungen zur Analyse der wachstumsschwachen Segmente in der Branche zu treffen und wichtige Marktanwendungen zu identifizieren, indem den Benutzern wichtige Marktübersichten und Markteinblicke bereitgestellt werden.

Kategorie

nicht gerinnungshemmend

Antikoagulanzien

Auf der Grundlage des Typs wird der Rodentizidmarkt in Nicht-Antikoagulanzien und Antikoagulanzien unterteilt. Gerinnungshemmende Rodentizide nehmen den größten Markt ein und es wird erwartet, dass sie aufgrund der Einzeldosis oder Mehrfachdosis ein hohes Wachstum verzeichnen werden.

erste Generation

Antikoagulanzien

Chloramphenicol

Dpicon

Cumarintetraester

Warfarin

Auf der Grundlage der ersten Generation wird der Pestizidmarkt in Antikoagulanzien, Chloramphenicol, Gopherin, Cumarin und Warfarin unterteilt.

2. Generation

Gerinnungshemmer Brodipacum

Brodiolon

diphena

Benzophenon

Flumazon

Auf der Grundlage der zweiten Generation wird der Pestizidmarkt in die Antikoagulanzien Bromnapropamid, Bromdilon, Diphenacon, Difluthalidon und Flucoumason unterteilt.

So bewerben Sie sich

Partikel

sprühen

Pulver

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Rodentizidmarkt in Pillen, Sprays und Pulver unterteilt.

Endbenutzer

Landwirtschaft

Lagerung

Innenstadt

Gehäuse

Anzeige

Auf der Grundlage des Endverbrauchers ist der Pestizidmarkt in Landwirtschaft, Lagerhaltung, Stadt, Wohnen und Gewerbe unterteilt. Der Wohnsektor wird voraussichtlich stark wachsen, angetrieben durch das zunehmende Bewusstsein für Infektionskrankheiten, die durch Nagetierangriffe verursacht werden, und das steigende verfügbare Einkommen.

Markt für Pestizide: Die regionale Analyse umfasst:

Asien-Pazifik (Vietnam, China, Malaysia, Japan, Philippinen, Korea, Thailand, Indien, Indonesien und Australien)

Europa (Türkei, Deutschland, Russland, Großbritannien, Italien, Frankreich usw.)

Nordamerika (USA, Mexiko, Kanada)

Südamerika (Brasilien usw.)

Naher Osten und Afrika (GCC-Staaten und Ägypten)

Zu den wichtigsten Fragen, die im Bericht beantwortet werden, gehören:

Wie wird die Marktgröße und Wachstumsrate im Jahr 2027 sein?

Was sind die Schlüsselfaktoren für den globalen Rattengift-Markt?

Was sind die wichtigsten Markttrends, die das Wachstum des globalen Marktes für Rodentizide beeinflussen?

Was sind die Herausforderungen des Marktwachstums?

Wer sind die wichtigsten Anbieter auf dem globalen Rodentizid-Markt?

Welchen Marktchancen und -bedrohungen sind die globalen Pestizide-Marktanbieter ausgesetzt?

Trendfaktoren, die den Marktanteil in Amerika, Asien-Pazifik, Europa und MEA beeinflussen.

Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Fünf-Kräfte-Analyse des globalen Pestizide-Marktes?

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Berichtsübersicht

1.1 Forschungsumfang

1.2 Wichtige Marktsegmente

1.3 Angewendete Akteure: Düngemittel Umsatzrangfolge

1.4 Marktanalyse

nach Typ 1.4.1 Düngemittel Marktgröße Wachstumsrate nach Typ: 2020

1.5 Markt nach Anwendung bis 2028

1.5.1 Anwendung Marktanteil von Pestiziden nach Programm: 2020 vs. 2028

1.6 Forschungsziele

1.7 Überlegungen

Kapitel 2: Wachstumstrend nach Region

2.1 Pestizid-Marktprognose (2015-2028)

2.2 Pestizid-Wachstumstrend

nach Region 2.2.1 Pestizid-Marktgröße nach Region: 2015 vs. 2020 vs. 2028

2.2.2 Historischer Marktanteil von Düngemitteln nach Region (2015)

2.2. 3 Prognose der Marktgröße für Düngemittel nach Regionen (2021-2028)

2.3 Branchentrends und Wachstumsstrategien

2.3.1 2.3.2 Markttreiber 2.3.3 Marktherausforderungen 2.3.4 Fünf-Kräfte-Analyse von Porter

2.3.5 Marktwachstumsstrategien für Lipidizide 2.3.6 Vorläufiges Interview mit einem Schlüsselspieler (Opinion Leader)

Kapitel 3: Wettbewerbslandschaft der

Hauptakteure 3.1 Top-Pestizide-Spieler nach Marktgröße

3.1.1 Top-Pestizide-Spieler nach Umsatz (2015-2020)

3.1.2 Pestizide-Marktanteil nach Umsatz nach Spieler (2015-2020)

3.1.3 Pestizide-Marktanteil Unternehmen nach Typ (Tier 1, Tier 2: und Tier 3)

3.2 Pestizide Marktkonzentrationsverhältnis

3.2.1 Düngemittel Marktkonzentrationsverhältnis

3.2.2 Top 10 Kapitel nach Düngemitteleinnahmen im Jahr 2020 und Top 5 Unternehmen

3.3 Düngemittel Hauptakteure Hauptsitz und Servicebereiche

3.4 Hauptakteure Lösungen und Dienstleistungen für

Düngemittelprodukte 3.5 Markteintrittsdatum für Düngemittel

3.6 Fusionen, Übernahmen und Expansionspläne

