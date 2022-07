Startseite/Welt/ Der Anhörungsraum des Ausschusses am 6. Januar brach in Gelächter aus. Sie sahen ein Video von Josh Hawley beim Laufen Der Anhörungsraum des Ausschusses am 6. Januar brach in Gelächter aus. Sie sahen ein Video von Josh Hawley beim Laufen

Die letzte Anhörung des Ausschusses am 6. Januar fand am Donnerstagabend zur besten Sendezeit statt. Zeuge nach Zeuge malte das Bild, dass Donald Trump den Nachmittag damit verbrachte, fernzusehen und Bitten zu ignorieren, seinen Anhängern zu sagen, sie sollten sich zerstreuen. An einem Punkt brachten sie Senator Josh Hawley zur Sprache, der seine Faust in die Luft hob und die Menge vor dem Aufstand aufregte. Das Komitee zeigte dann ein Video von Hawley, der rannte, um denselben Menschen zu entkommen, mit denen er sich gerade solidarisiert hatte.