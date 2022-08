Wow, Bombe! Der Anwalt des Klägers ließ einfach verlauten, dass die Einnahmen von LIV-Spielern auf ihre Vorauszahlung angerechnet werden. Dies soll zu einem späteren Zeitpunkt weiter untersucht werden.

– Fire Pit Collective (@firepitstories) 9. August

Angesichts dessen, was uns über die astronomischen Vorauszahlungen gesagt wurde Spieler, die die PGA für LIV verlassen, und das Potenzial, das sie haben, beim Spielen riesige Geldbeträge zu verdienen, das ist eine große Offenbarung.

Zum Beispiel hat Bryson DeChambeau gesagt, dass er $

gemacht hat Millionen, um LIV beizutreten. Das würde bedeuten, dass er 96 Millionen Dollar verdienen muss, bevor er tatsächlich einen Cent von der Teilnahme an einem Turnier sieht. Also, wenn das stimmt, verdient er nicht $96 Millionen plus

was auch immer er während der dreirundigen Turniere der Tour gewinnt.

Nun, hier ist, wo ich Ihnen sage, dass der Anwalt von LIV dem gefolgt ist, indem er sagte, dass jeder Vertrag anders ist. Aber er sagte auch, dass nicht alle garantierten Gelder tatsächlich garantiert sind. Was wiederum ein bisschen eine Bombe ist.