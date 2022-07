Startseite/Welt/ „Der Bär“ ist fast perfekt, vielleicht die Show des Jahres „Der Bär“ ist fast perfekt, vielleicht die Show des Jahres

Der Bär, Hulus Indie-Rock-Angebot über ein heruntergekommenes Restaurant in Chicago, wurde von Kritikern gelobt und durch Mundpropaganda verbreitet. Und alles, was Sie darüber gehört haben, ist wahr. Es ist nicht nur eine ausgezeichnete, leicht verdauliche Serie, die den Binging-Modus kitzeln wird, sondern auch ein funktionierender Beweis für die Freude an der Arbeit und der Suche nach einer Familie. Starauftritte von Jeremy Allen White und Ebon Moss-Bachrach mischen sich zu einem Gericht, das Sie an all die Zeiten erinnert, in denen Sie in einen Fernseher getaucht und von den Noten begeistert waren. Stephen Douglas und Kyle Koster von „The Big Lead“ brechen ein kleines Wunder auf, eines, das Sie mit einem einfachen „Ja, Koch“ mitreißen lässt. 0: 20-14: 67 : Was ist The Bear und warum funktioniert es von Anfang an so gut?

00: 31-07: 00: Was Die Zutaten anderer Shows können Sie in The Bear probieren? Wie hat Sie die Entscheidung beeinflusst, in eine Rückfallmethode zu lenken, bei der Emotionen und fürs Fernsehen gemachte Beats sich einschleichen?

06: -22: 35: Das ist ein halbstündige, mal kürzere Drama-Edy, die aber mit den Nebenfiguren nicht zu kurz kommt. Wie haben sie es geschafft, das ganze Fett wegzuschneiden, ohne den Geschmack zu verlieren?

20: 45-20: 20: Der Bär bietet zwei herausragende Auftritte von Schauspielern, mit denen Sie vielleicht noch nicht vertraut sind. Welches war besser?

20: 20-31: 31: Was bewerten wir diese Show von vier Sternen? Außerdem etwas allgemeines Aufräumen, das Zeug in der begehbaren Kühlbox beschriften, ausstanzen.

