Startseite/Welt/ Der Bericht von Bears Scout über Jaquan Brisker war nicht großartig Der Bericht von Bears Scout über Jaquan Brisker war nicht großartig

Am Freitagabend wählten die Chicago Bears Safety Jaquan Brisker mit dem 30th Overall Pick im NFL Draft. Brisker hatte 30 Tackles, zwei Interceptions und fünf Pass Breakups in der vergangenen Saison für Penn State. Es war eine gute Wahl von Chicago. Brisker wurde weithin als Zweitrundentalent angesehen, also haben sie es nicht geschafft, und er hat die Athletik, sofort loszulegen, wenn die Dinge richtig laufen. Er könnte ein Glücksfall für die Bears sein, da sie keine Ahnung haben, wer jetzt gegen Eddie Jackson anfangen wird.

Nach der Wahl sprach ein nationaler Scout der Bears namens Chris Prescott darüber, warum das Franchise Brisker für die richtige Wahl hielt. Es war … kein tolles Zitat und hätte vielleicht ein schmutziges Geheimnis über das Fußball-Scouting enthüllt.

Bears National Scout Chris Prescott über Jaquan Brisker: „Er ist – wie würden wir es nennen? – Ph.D.? Arm, hungrig und verzweifelt. Fußball ist sein Leben. Das ist das Leben dieses Kindes leidenschaftlich über Fußball.“

– Courtney Cronin (@CourtneyRCronin) April 30,

Die Botschaft hier ist nicht unbedingt schrecklich. Brisker liebt Fußball. Hungrig ist ein Begriff, der oft verwendet wird, um Spieler zu beschreiben, die den Willen zeigen, Dinge geschehen zu lassen, die NFL-Teams lieben. Aber ihn arm und verzweifelt zu nennen? Ich bezweifle, dass Brisker ein großer Fan dieser besonderen Eigenschaften ist.

Die Tatsache, dass es üblich genug ist, ein Akronym zu haben, sieht auch nicht gut aus. Manchmal ist es am besten, die Dinge einfach zu halten, wenn man Interviews mit brandneuen Spielern gibt.