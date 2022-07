Startseite/Welt/ Der Choco Taco hat es nicht verdient zu sterben Der Choco Taco hat es nicht verdient zu sterben

Es ist nicht so, dass der Choco Taco etwas Besonderes war, aber das ist irgendwie der Punkt. 40 Jahre lang durfte es existieren und erfreute gelegentlich jemanden, der sich daran erinnerte, in einer Grundschule einen gegessen zu haben Schulcafeteria oder beachten Sie ein Bild einer kegelförmigen Muschel auf einem Eiswagen in der Nachbarschaft, ein Relikt aus der Vergangenheit, das beweist, dass wir einst ein richtiges Land waren. Immer wenn jemand oder etwas stirbt, neigen wir dazu, eine blumige Hagiographie zu beginnen, obwohl man sich fragt, ob es wirkungsvoller ist, die niedrigstmögliche Messlatte festzulegen und nach oben zu arbeiten. All dies ist die Präambel, um zu sagen, dass der Choco Taco es nicht verdient hat zu sterben. Es hat den Tod nicht verdient. Und die Leute, die bereits von einem Schlag nach dem anderen gegen die Wand gedrückt wurden, verdienen etwas Besseres.

„Ende In den letzten zwei Jahren haben wir einen beispiellosen Anstieg der Nachfrage in unserem gesamten Portfolio erlebt und mussten sehr schwierige Entscheidungen treffen, um die landesweite Verfügbarkeit unseres gesamten Portfolios sicherzustellen“, sagte ein Vertreter von Klondike Brand in einer E-Mail gegenüber CNN Business und fügte hinzu: „Wir wissen das kann sehr enttäuschend sein. Network

, wir sind gar nicht so sauer darüber, dass der Choco Taco freiwillig aussterben wird. Wir haben es einfach satt, sehr schwierige Entscheidungen treffen zu müssen. Oder schlimmer noch, uns die Entscheidungen aus der Hand nehmen zu lassen.

Klondike baute ein Imperium auf, indem es fragte, was die Leute für ihr Produkt tun würden. Wie ironisch also, dass sie nicht wie die Hölle um den Choco Taco kämpfen würden. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, wann etwas zu stark gehebelt ist. Die bloße Existenz eines Shakes in einem Beutel unterstreicht die Verpflichtung, Wasserfällen statt bekannten Flüssen und Seen nachzujagen.