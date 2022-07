Startseite/Welt/ Der ESPN Club auf Disneys Boardwalk: Vorbei, aber nie vergessen Der ESPN Club auf Disneys Boardwalk: Vorbei, aber nie vergessen

Der ESPN Club an der Promenade von Disney wurde Anfang dieses Jahres dauerhaft geschlossen und krönte einen denkwürdigen Lauf, an dem gestresste Eltern ein Bier trinken und zusehen konnten das Spiel, als sie einschätzten, welches ihrer Kinder auf der Rückreise am leichtesten zurückgelassen werden könnte. Der Abriss begann gestern, nachdem alle wichtigen Artefakte gesichert und katalogisiert worden waren und die Besatzungen die Aufgabe, die Geschichte zu demontieren, aggressiv angegriffen hatten. Was zur Existenz dieses wunderbaren Fotos führte.