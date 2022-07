Startseite/Welt/ Der frühere Agent von Freddie Freeman, Casey Close, droht Doug Gottlieb mit rechtlichen Schritten wegen des Braves-Berichts Der frühere Agent von Freddie Freeman, Casey Close, droht Doug Gottlieb mit rechtlichen Schritten wegen des Braves-Berichts

Freddie Freemans erste Reise zurück nach Atlanta als Mitglied der Los Angeles Dodgers hat zu einem schockierenden Drama geführt. Freeman wurde mit offenen Armen empfangen, was keine Überraschung war. Aber dann feuerte er Casey Close, Lead Agent von Excel Sports Management, unmittelbar nach dem Ende der Serie. Freeman hat getwittert, dass es eine emotionale Zeit war, aber es ist nicht schwer, zwischen den Zeilen zu lesen und zu glauben, dass Freeman erkannt hat, wie unglücklich er war, nicht mehr bei den Braves zu sein, nachdem er zu seinen alten Wirkungsstätten zurückgekehrt war. Die Tatsache, dass er Close gefeuert hat, deutet darauf hin, dass Freeman der Agentur die Schuld gegeben hat.

Freemans Abgang von Atlanta in der vergangenen Nebensaison war, gelinde gesagt, unvorhergesehen, aber die übereinstimmende Meinung gab eher der Organisation als dem Spieler die Schuld. Die Braves haben schließlich die World Series gewonnen und sind dann mit ihrem selbstgebauten All-Star billig geworden. Wir haben diese Geschichte schon oft in der Geschichte der Major League Baseball gesehen. Aber wie alles am letzten Wochenende lief, hat alle dazu gebracht, diese Position zu überdenken und zu glauben, dass an dieser Geschichte mehr dran sein könnte.

So finden wir uns hier wieder, als Fox Sports Radiomoderator Doug Gottlieb behauptet, Close habe die Braves-Verhandlungen für Freeman vermasselt, indem er es versäumte, ihr letztes Angebot zu melden.

Casey Close hat Freddie Freeman nie von dem letzten Angebot der Braves erzählt, deshalb hat Freeman ihn gefeuert. Er fand es an diesem Wochenende in Atlanta heraus. Es ist nicht so selten, dass es in der MLB passiert ist, aber es ist passiert – Close wusste, dass Freddie den ATL-Deal angenommen hätte

– Doug Gottlieb (@GottliebShow) June 29, 2022

Als Antwort drohte Close mit rechtlichen Schritten. Was eine ungewöhnliche Entwicklung ist, werden wir sagen, wenn es um das Scoop-Spiel geht.

Aussage von Casey Close: „Doug Gottlieb hat im Namen von Freddie Freeman eine völlig ungenaue Charakterisierung unserer Verhandlungen mit den Atlanta Braves getwittert. Wir evaluieren unverzüglich alle rechtlichen Möglichkeiten, um gegen die rücksichtslose Veröffentlichung ungenauer Informationen vorzugehen.“

– Robert Murray (@ByRobertMurray) Juni

, 2022

Es scheint aus zwei Gründen unwahrscheinlich, dass dies zu irgendetwas führen wird. Erstens scheint es eine große Aufgabe zu sein, endgültig zu beweisen, dass Gottlieb wusste, dass die Informationen falsch waren, und sich entschied, sie trotzdem zu verbreiten. Zweitens würde es Close dazu zwingen, sich auf „Discovery“ einzulassen, was ein Gesetzeshokuspokus ist, denn er müsste dem Gericht beweisen, dass die Verhandlungen nicht so gelaufen sind, und dabei der ganzen Welt offenbaren, wie er verhandelt . Unabhängig davon, ob Close etwas zu bieten hat, ist es nicht gerade eine gute Geschäftspraxis, jedem einen Einblick in seine Verhandlungsstrategie zu geben.

Deshalb muss Close entscheiden, ob es sich lohnt, Gottlieb nachzugehen. Das werden wir sehen.

2022