Startseite/Welt/ Der Händedruck der Manager von Chelsea und Tottenham wurde fast gewalttätig Der Händedruck der Manager von Chelsea und Tottenham wurde fast gewalttätig

Das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Tottenham endete am Sonntag unentschieden. Nach dem Spiel trafen sich Chelseas Thomas Tuchel und Tottenhams Antonio Conte zu einem Gentleman-Handschlag, der sich in eine körperliche Bestätigung verwandelte. Tuchel und Conte gerieten sich ins Gesicht und mussten von Trainern und Offiziellen getrennt werden, als die Spieler herüberliefen, um zu sehen, was los war.

Feuerwerk nach Abpfiff zwischen Tuchel und Conte!#MyPLMorning | #CHETOT pic.twitter.com/CuakP2XH0F – NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) August 04, 70

Es scheint, dass Tuchel nicht wollte, dass der aggressive Händedruck endet, und Conte mochte es nicht, herumgewirbelt zu werden, und ließ den größeren Manager davon wissen. Mindestens eine rote Karte wurde verhängt, aber das Spiel war bereits beendet, also brauchen Sie jemanden, der das in einer richtigen Kneipe gesehen hat, um zu erklären, was das bedeutet.