Der Hitzschlagbehandlungsmarkt bietet enorme Wachstumschancen zwischen 2022 und 2029

Data Bridge Market Research analysiert, dass die Hitzschlagbehandlung für den Prognosezeitraum 2021-2028 eine CAGR von rund 6,00 % aufweisen wird. Steigende durchschnittliche Erdtemperatur aufgrund der globalen Erwärmung, zunehmende Prävalenz von Herz- und Lungenerkrankungen, steigende geriatrische Bevölkerung und erhöhte Ausgaben für die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur sind die Hauptfaktoren, die auf das Wachstum des Hitzschlagbehandlungsmarktes zurückzuführen sind.

Globaler Markt zur Behandlung von Hitzschlag nach Typen (Hitzschlag bei Anstrengung und Hitzschlag ohne Anstrengung), Wirkmechanismus (Antihistaminika, Diuretika, Beruhigungsmittel, Stimulanzien, Antikonvulsiva, Vasokonstriktoren und andere), Medikamente (Dantrolen, Midazolam, Clonidin, Meperidin und andere), Diagnose (Rektaltemperatur, Bluttest, Urintest, Muskelfunktionstest und andere), Behandlung (Medikamente, Kältetherapie und unterstützende Pflege), Verabreichungsweg (oral und parenteral), Vertriebsweg (Krankenhausapotheke, Einzelhandelsapotheke und Online-Apotheke) , Endbenutzer (Krankenhäuser, häusliche Pflege, Spezialkliniken und andere), Land (USA, Kanada, Mexiko, Peru, Brasilien, Argentinien, übriges Südamerika, Deutschland, Italien, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Türkei , Russland, Ungarn, Litauen, Österreich, Irland, Norwegen, Polen, übriges Europa,Japan, China, Indien, Südkorea, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Vietnam, übriger asiatisch-pazifischer Raum, Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Israel, Ägypten, übriger Naher Osten und Afrika). Trends und Prognose bis 2028

Hauptakteure:-

Novartis AG, AstraZeneca, Pfizer Inc., Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., AbbVie Inc., Allergan, Merck & Co., Inc., Amgen Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Takeda Pharmaceutical Company Limited., Abbott, Mankind Pharma, Eagle Pharmaceuticals, Inc., DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Patanjali Ayurved., Otsuka Holdings Co., Ltd., Eli Lilly and Company und Medisim unter anderen nationalen und globalen Akteuren.

Analyse der Patientenepidemiologie

Der Hitzschlagbehandlungsmarkt bietet Ihnen auch detaillierte Marktanalysen für Patientenanalysen, Prognosen und Heilungen. Prävalenz, Inzidenz, Mortalität, Adhärenzraten sind einige der Datenvariablen, die im Bericht verfügbar sind. Direkte oder indirekte Auswirkungsanalysen der Epidemiologie auf das Marktwachstum werden analysiert, um ein robusteres und kohortenbasiertes multivariates statistisches Modell zur Prognose des Marktes in der Wachstumsperiode zu erstellen.

Wichtige Entwicklungen auf dem Markt

Im März 2017 erhielt Eagle Pharmaceuticals, Inc von der US-amerikanischen FDA den Priority-Review-Status für sein neuartiges Medikament Ryanodex (Dantrolen-Natrium) zur Behandlung von Hitzschlag (EHS). Derzeit gibt es kein zugelassenes Medikament zur Behandlung von Hitzschlag. Ryanodex (Dantrolen-Natrium) hat bereits einen Fast-Track-Status von der US-amerikanischen FDA erhalten. Diese Status werden dem Unternehmen bei der frühen Zulassung dieses Medikaments helfen, und wenn es zugelassen wird, wird es die erste medikamentöse Therapie für EHS sein

Im Januar 2017 schloss Eagle Pharmaceuticals, Inc den New Drug Application (NDA)-Antrag für Ryanodex (Dantrolen-Natrium) bei der US-amerikanischen FDA zur Behandlung von Hitzschlag (EHS) bei Belastung ab. Derzeit gibt es kein zugelassenes Medikament zur Behandlung von Hitzschlag, und wenn dieses Medikament zugelassen ist, bietet es einen neuen Behandlungsstandard für diese schwere und lebensbedrohliche Erkrankung

Analyse der Marktanteile von Wettbewerbslandschaft und Hitzschlagbehandlung

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Hitzschlagbehandlungsmarkt bietet Details nach Wettbewerbern. Enthaltene Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendung Dominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt zur Behandlung von Hitzschlag.

Hitzschlag ist die schwerste Art von Hitzeschäden. Hitzschlag ist ein Zustand, bei dem der Körper einer längeren Exposition gegenüber hohen Temperaturen ausgesetzt war und infolgedessen einen Schlaganfall erlitten hat. Hitzschlag tritt auf, wenn die Körpertemperatur über 104 F oder 40 ° C steigt.

Die wachsende Prävalenz von Teilnehmern an militärischen Trainings auf der ganzen Welt ist ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes für die Behandlung von Hitzschlag fördert. Steigende Ausgaben für die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur und die zunehmende Akzeptanz des Sports als Karriere sind weitere Faktoren, die das Wachstum des Marktes für die Behandlung von Hitzschlag fördern. Die ständig wachsende geriatrische Bevölkerung und das verfügbare persönliche Einkommen sind einige andere indirekte Determinanten, die lukrative Wachstumschancen auf dem Markt für Hitzschlagbehandlungen schaffen werden.

Das mangelnde Bewusstsein für die Erste Hilfe in unterentwickelten Volkswirtschaften wird jedoch eine große Herausforderung für das Wachstum des Hitzschlagbehandlungsmarktes darstellen. Der Mangel an Einrichtungen und Notaufnahmen in unterentwickelten Volkswirtschaften wird die Wachstumsrate des Hitzschlagbehandlungsmarktes weiter in Frage stellen. Der Mangel an qualifiziertem medizinischem Fachwissen wird die Wachstumsrate des Marktes für Hitzschlagbehandlungen weiter beeinträchtigen.

Dieser Marktbericht zur Behandlung von Hitzschlag enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Optimierung der Wertschöpfungskette, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf entstehende Einnahmequellen und Änderungen der Marktvorschriften , strategische Marktwachstumsanalyse, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und Dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen, technologische Innovationen auf dem Markt.

Einige der wichtigsten Highlights von TOC-Covern:

Kapitel 1: Methodik & Geltungsbereich

Definition und Prognoseparameter

Methodik und Prognoseparameter

Datenquellen

Kapitel 2: Zusammenfassung

Geschäftstrends

Regionale Tendenzen

Produkttrends

Endverbrauchertrends

Kapitel 3: Brancheneinblicke

Branchensegmentierung

Branchenlandschaft

Anbietermatrix

Technologie- und Innovationslandschaft

Umfang und Marktgröße des globalen Hitzschlagbehandlungsmarktes

Der Hitzschlagbehandlungsmarkt ist nach Typen, Wirkmechanismus, Medikamenten, Diagnose, Behandlung, Verabreichungsweg, Vertriebskanal und Endverbraucher segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten hilft Ihnen bei der Analyse magerer Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Auf der Grundlage der Typen wird der Hitzschlagbehandlungsmarkt in Hitzschlag bei Belastung und Hitzschlag ohne Belastung unterteilt.

Auf der Grundlage des Wirkungsmechanismus wird der Markt zur Behandlung von Hitzschlag in Antihistaminika, Diuretika, Beruhigungsmittel, Stimulanzien, Antikonvulsiva, Vasokonstriktoren und andere unterteilt.

Auf der Grundlage von Medikamenten wird der Markt zur Behandlung von Hitzschlag in Dantrolen, Midazolam, Clonidin, Meperidin und andere unterteilt.

Auf der Grundlage der Diagnose wird der Hitzschlagbehandlungsmarkt in Rektaltemperatur, Bluttest, Urintest, Muskelfunktionstest und andere unterteilt.

Auf der Grundlage der Behandlung wird der Hitzschlagbehandlungsmarkt in Medikamente, Kältetherapie und unterstützende Pflege unterteilt.

Auf der Grundlage des Verabreichungswegs wird der Markt zur Behandlung von Hitzschlag in oral und parenteral unterteilt.

Auf der Grundlage des Vertriebskanals ist der Hitzschlagbehandlungsmarkt in Krankenhausapotheke, Einzelhandelsapotheke und Online-Apotheke unterteilt.

Auf der Grundlage des Endverbrauchers ist der Hitzschlagbehandlungsmarkt in Krankenhäuser, häusliche Pflege, Spezialkliniken und andere unterteilt.

