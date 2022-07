Startseite/Welt/ Der Jazz muss Donovan Mitchell tauschen und den Wiederaufbau voll und ganz annehmen Der Jazz muss Donovan Mitchell tauschen und den Wiederaufbau voll und ganz annehmen

Die Utah Jazz haben bekannt gegeben, dass sie sich Angebote für Star Guard Donovan Mitchell anhören werden. Obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass Utah Mitchell bewegt, sind sie bereit, Teams anzuhören. Nachdem er von den Minnesota Timberwolves im Austausch gegen Rudy Gobert einen Zug bekommen hat, muss der Jazz Mitchell bewegen und den Wiederaufbau voll und ganz annehmen.

The Jazz haben jetzt Danny Ainge in ihrem Front Office und er hat das schon einmal gemacht. Er entlud Kevin Garnett und Paul Pierce zu den Brooklyn Nets in 2013 und bekam dafür eine riesige Menge Draft Picks. Der Kern, den er in den nächsten Jahren aufgebaut hat, ging gerade bis zum NBA-Finale. Darauf müssen die Jazz hoffen.