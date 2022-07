Der Kaolinmarkt boomt weltweit Sedecky Kaolin, KaMin LLC. / CADAM, Thiele Kaolin Company, EICL, Sibelco, BASF SE, Ashapura Group, Imerys, Lasselsberger, Quarzwerke GmbH

Der Kaolin-Ton-Markt ist basierend auf Marktwert, Volumen, Marktchancen und Nischen in verschiedene Anwendungen unterteilt. Die Anwendungsbereiche des globalen Kaolinmarktes sind Papier, Keramik und Sanitärkeramik, Farben und Beschichtungen, Glasfaser, Kunststoffe, Gummi, Pharmazeutika und Medizin, Kosmetik und andere. Das Papiersegment wurde weiter unterteilt in gestrichenes Standard-Feinpapier, gestrichenes Feinpapier, Papier mit geringem Streichgewicht, Kunstdruckpapier, gestrichenes Holzschliffpapier und andere Papiere. Keramik und Sanitärkeramik werden unterteilt in Porzellan, Weißware und Feuerfest. Das Segment Farben und Lacke ist weiter unterteilt in Bautenfarben und -lacke, Industriefarben und -lacke sowie Speziallacke. Kunststoffe werden in Draht und Kabel sowie Folie und Platte unterteilt. Das Gummisegment ist außerdem in Förderbänder, Reifen und Schuhe unterteilt. Weitere Anwendungen für Kaolin sind Dichtungsmittel, Klebstoffe und die Landwirtschaft.