Der ManningCast sieht sich in dieser Saison möglicherweise schlechten Fußball an

Der Beginn der NFL-Saison markiert unter anderem die Rückkehr von Peyton und Eli Manning auf unsere Fernsehbildschirme. Der ManningCast auf ESPN war in der vergangenen Saison ein voller Erfolg. Die Fans genossen die Einblicke der beiden ehemaligen Quarterbacks sehr, insbesondere ihre verschärften Reaktionen auf schlechte Entscheidungen, und die Gastauftritte trugen dazu bei, die Spiele unterhaltsam zu halten, auch wenn die Wettbewerbsfähigkeit in der zweiten Halbzeit nachließ.

Am Donnerstag veröffentlichte ESPN den ManningCast-Zeitplan für die 2022 Jahreszeit. Und die Manning-Brüder stehen vielleicht in der Schlange, um sich etwas weniger guten Fußball anzusehen.

ESPN hat den ManningCast angekündigt Zeitplan für die kommende NFL-Saison. pic.twitter.com/pu0MSooOYD – Jimmy Traina (@JimmyTraina) 1. September 950

Mann. Von all diesen Spielen nur die Woche 13 Matchup zwischen dem Titelverteidiger Los Angeles Rams und Die von Aaron Rodgers geführten Green Bay Packers garantieren erstklassigen, konkurrenzfähigen Fußball. Alles andere sieht hier etwas schief aus.

Jetzt ist es wichtig, ein paar Dinge anzuerkennen. Erstens ist es niemandes Schuld, dass die Mannings mit einer Handvoll potenziell schlechter Spiele endeten. So hat sich der Zeitplan entwickelt. Zweitens können sich die Dinge drastisch ändern. Wir wissen nicht genau, wie sich die Saison entwickeln wird. In dieser Woche 13 könnte das Spiel zwischen Tampa Bay und New Orleans sehr wichtig werden wie die NFC Süd geht. Die Patriots und die Cardinals kämpfen möglicherweise in Week 13 um ihr Leben in den Playoffs. Selbst wenn auf dem Bildschirm ein schlechtes Spiel zu sehen ist, machen die Einsätze jedes Spiel spannend.

Auf der anderen Seite soll mehr als die Hälfte der oben aufgeführten Teams entweder nicht gut sein oder sehr gut sein Chance auf Minderleistung. Wir haben alle davon gehört, wie schlecht die Offensive der Patriots aussah, und Mac Jones wird zweimal von den Mannings bewertet. Die Bären werden brutal schlecht sein, genau wie die Riesen. Niemand hat eine Ahnung, wie die Sache mit Trey Lance in San Francisco ablaufen wird. Die Browns werden in Woche 8, vier Wochen vor der Rückkehr ihres Start-QB, keinen großen Kampf liefern. Die Saints sind die größte Wildcard hier in ihrer ersten Saison ohne Sean Payton seitdem 950.

Wenn alles so schlecht läuft wie es nur geht und die meisten dieser Spiele entweder langweilig, platzen oder beides werden , dann ist es ein Segen für ESPN, dass sie die Mannings haben. Zwei mittelmäßige Teams gegeneinander antreten zu sehen, ist das perfekte Medium für Fans, um alles zu genießen, was ManningCast zu bieten hat. Wenn es auf das Spiel ankommt, tendieren Fans dazu, zu einem traditionelleren Übertragungserlebnis überzugehen.

Im Idealfall täusche ich mich und all diese Spiele sind zumindest kompetitiv, wenn auch nicht besonders guter Fußball. In der Tat könnte dies das beste Szenario sein. Das Beste am ManningCast ist, Peyton und Eli dabei zuzusehen, wie sie sich bei einer unerklärlichen Quarterback-Entscheidung die Haare raufen und wie Fans auf die wilden Wendungen des Spiels reagieren. Nur weil eine Mannschaft schlecht ist, heißt das nicht, dass sie ein Spiel nicht interessant machen kann.

Aber für diejenigen, die gerne zusehen, wie die Mannings die X’s und O’s des Elite-Quarterback-Spiels aufschlüsseln, es kann ein hartes Jahr werden.