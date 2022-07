Der Markt für biowissenschaftliche Instrumente bietet zwischen 2022 und 2029 enorme Wachstumschancen

Auf der Grundlage der Technologie ist der Markt für Life-Science-Instrumente in Spektroskopie, Chromatographie, PCR, Immunoassays, Gefriertrocknung, Liquid Handling, Analysegeräte für die klinische Chemie, Mikroskopie, Durchflusszytometrie, Sequenzierung der nächsten Generation, Zentrifugen, Elektrophorese, Zellzählung und andere unterteilt. Die Spektroskopie wurde weiter in Massenspektrometer, Molekularspektrometer und Atomspektrometer unterteilt. Die Chromatographie wurde weiter in Flüssigkeitschromatographie(LC)-Systeme, Gaschromatographie(GC)-Systeme, überkritische Flüssigkeitschromatographie(SFC)-Systeme und Dünnschichtchromatographie(TLC)-Systeme unterteilt. Die PCR wurde weiter in qPCR und dPCR unterteilt. Die Gefriertrocknung wurde weiter in Horden-Gefriertrockner, Verteiler-Gefriertrockner und Schalen- (Rotations-) Gefriertrockner unterteilt. Die Flüssigkeitshandhabung wurde weiter in elektronische Flüssigkeitshandhabungssysteme, automatisierte Flüssigkeitshandhabungssysteme und manuelle Flüssigkeitshandhabungssysteme unterteilt. Die Mikroskopie wurde weiter in optische Mikroskope, Elektronenmikroskope, Rastersondenmikroskope und andere unterteilt. Die Durchflusszytometrie wurde weiter in Zellanalysatoren und Zellsortierer unterteilt. Zentrifugen wurden weiter unterteilt in Mikrozentrifugen, Mehrzweckzentrifugen, Standzentrifugen und Ultrazentrifugen. Die Elektrophorese wurde weiter in Gelelektrophoresesysteme und Kapillarelektrophoresesysteme unterteilt. Die Zellzählung wurde weiter in automatisierte Zellzähler und Hämozytometer und manuelle Zellzähler unterteilt. Andere wurden weiter unterteilt in Laborgefrierschränke, Hitzesterilisation, Mikroplattensysteme, Laborwaagen, Kolorimeter, Inkubatoren, Abzugshauben, Robotersysteme, pH-Messgeräte, Leitfähigkeits- und Widerstandsmessgeräte, Messgeräte für gelöstes Co2 und O2, Titratoren, Gasanalysatoren, Toc-Analysatoren, thermische Analysegeräte und Schüttler/Rotatoren und Rührer. Die Hitzesterilisation wurde weiter in Sterilisationsinstrumente mit feuchter Hitze/Dampf und Sterilisationsinstrumente mit trockener Hitze unterteilt. Mikroplattensysteme wurden weiter in Mikroplatten-Reader, Mikroplatten-Dispenser und Mikroplatten-Wascher unterteilt. Robotersysteme wurden weiter in Roboterarme und Raupenrobotersysteme unterteilt. Die Hitzesterilisation wurde weiter in Sterilisationsinstrumente mit feuchter Hitze/Dampf und Sterilisationsinstrumente mit trockener Hitze unterteilt. Mikroplattensysteme wurden weiter in Mikroplatten-Reader, Mikroplatten-Dispenser und Mikroplatten-Wascher unterteilt. Robotersysteme wurden weiter in Roboterarme und Raupenrobotersysteme unterteilt. Die Hitzesterilisation wurde weiter in Sterilisationsinstrumente mit feuchter Hitze/Dampf und Sterilisationsinstrumente mit trockener Hitze unterteilt. Mikroplattensysteme wurden weiter in Mikroplatten-Reader, Mikroplatten-Dispenser und Mikroplatten-Wascher unterteilt. Robotersysteme wurden weiter in Roboterarme und Raupenrobotersysteme unterteilt.