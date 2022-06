Der Markt für Fruchtbarkeitsdienste soll bis 2028 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen

Der weltweite Markt für Fruchtbarkeitsdienstleistungen hatte im Jahr 2021 einen Wert von rund 26.362 Millionen US-Dollar und soll bis 2028 bei einer CAGR-Rate von 7 % im Prognosezeitraum auf etwa 36.256 Millionen US-Dollar wachsen. In diesem Bericht behandeln wir den vollständigen Überblick, die Wachstumstreiber, Chancen und Hindernisse des Bubble Tea-Marktes von 2022 bis 2028

Der Fruchtbarkeitsdienstsektor ist ein exklusiver Dienst, der Menschen wie Paaren, alleinerziehenden Müttern, der LGBT-Gemeinschaft und armen Randgruppen hilft. Behandlungen wie Vitro-Fertilisation, künstliche Befruchtung und Leihmutterschaft werden den neuen Müttern gegeben, um schwanger zu werden. Niedrige Spermienzahl, geringe Spermienmobilität und abnormale Spermien sind heutzutage üblich geworden, was zu vielen hormonellen Ungleichgewichten und einer Beeinträchtigung der Geschlechtsorgane führt. Hautausschläge und überhitzte Hoden sind häufige Gründe für Schwangerschaftsprobleme, die im Bereich der Kinderwunschbehandlung behandelt werden. Sogar die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, könnte für Frauen aufgrund vieler Probleme wie Rauchen, ständiger Alkoholkonsum, Essstörungen, Fettleibigkeit und Stress sinken.

Die Rate der Unfruchtbarkeit hat aufgrund von Faktoren wie einem Anstieg des Alkoholkonsums und der Einnahme von Drogen zugenommen. Auch Stress und Rauchen haben aufgrund von Umweltfaktoren rapide zugenommen, was indirekt die Nachfrage in die Höhe getrieben hat. Diese Gründe haben stark zum Marktwachstum beigetragen

Die Verzögerung der Schwangerschaften bei Frauen eskaliert auch das Marktwachstum. Die technologischen Fortschritte auf der ganzen Welt bei der Behandlung von Unfruchtbarkeit unterstützen auch das voraussichtliche Marktwachstum. Eine schlechte Spermienmorphologie und eine niedrige Spermienzahl bei Männern sowie eine bessere Zugänglichkeit fördern ebenfalls das Wachstum. Abgesehen von all dem wirken die zunehmende Erreichbarkeit und die zunehmende Nähe von Gesundheitseinrichtungen als Wachstumstreiber des Marktes unaufhörlich. Der jüngste Modernisierungsschub zusammen mit allen Forschungs- und Entwicklungssektoren fördert auch das Marktwachstum.

Der Versicherungsschutz für IVF-Verfahren und eine Zunahme der Anzahl von IVF-Verfahren aufgrund männlicher Unfruchtbarkeit und Eierstockversagen erhöhen die Nachfrage nach Fruchtbarkeitsdiensten. Die staatlichen Förderprogramme und neuartige IVF-Lösungen haben an Bedeutung gewonnen. Auch gleichgeschlechtliche Ehen sind zu einem Trend geworden, der ausschließlich das Wachstum ankurbelt. Späte Elternschaft als Lebensstil gepaart mit steigendem verfügbarem Einkommen löst ebenfalls Marktwachstum aus. Die zunehmende Zahl von Prostatakrebs hat die Nachfrage nach dem Markt für Fruchtbarkeitsdienste exquisit erhöht. Es gibt auch einige günstige Erstattungsrichtlinien für eine gewisse Hebelwirkung von Fruchtbarkeitsmechanismen, die den Markt erheblich unterstützen.

Der globale Markt für Fruchtbarkeitsdienste in dieser Forschungsanalyse ist in Unfruchtbarkeit, Verfahren, Dienstleistungen, Endbenutzer und Region unterteilt. Unfruchtbarkeit wird als männliche Unfruchtbarkeit und weibliche Unfruchtbarkeit klassifiziert. Die Verfahren sind in assistierende Reproduktionstechnologie, In-vitro-Fertilisation, künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft und andere unterteilt. Die Dienste sind Spender und Nicht-Spender. Endbenutzer sind Krankenhäuser, Fruchtbarkeitskliniken, klinische Forschungsinstitute und chirurgische Zentren.

Europa ist führend im Marktwert von Fruchtbarkeitsdienstleistungen. Dies ist auf die zunehmende Zahl von Fettleibigkeitsproblemen und anderen Impotenzproblemen zurückzuführen, die die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen in die Höhe treiben. Nordamerika leistet aufgrund der Zunahme von Herzrhythmusstörungen und günstigen Erstattungsrichtlinien für Patienten mit wachsender Nachfrage nach fortschrittlichen Behandlungsmethoden und verbesserter Gesundheitsinfrastruktur den zweitgrößten Beitrag zum Markt für Fruchtbarkeitsdienste. Die Region Asien-Pazifik ist aufgrund der zunehmenden Einführung digitaler Geräte und der Einführung neuer Fortpflanzungstechniken der nächste Top-Markt.