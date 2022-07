Der Markt für Gesundheitsanalysen (COVID 19 Impact Analysis) Forschungsbericht Daten zu wichtigen Anbietern und Prognose 2022-2029

Die im universellen Marktbericht enthaltenen Marktanalysen und Erkenntnisse enthalten wichtige Statistiken zum Marktstatus globaler und regionaler Hersteller und sind eine wesentliche Orientierungshilfe, die den an der Branche interessierten Unternehmen und Einzelpersonen die richtige Richtung weist. Indem Sie über diesen Marktforschungsbericht einen umsetzbaren Markteinblick erhalten, können nachhaltige und profitable Geschäftsstrategien entwickelt werden. Außerdem gibt der Marktanalysebericht ein detailliertes Wissen über die jüngsten Entwicklungen und Produkteinführungen und verfolgt gleichzeitig die jüngsten Übernahmen, Fusionen, Joint Ventures und Wettbewerbsforschungen in der globalen Marktindustrie.

Der Markt für Gesundheitsanalysen wird im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 voraussichtlich an Marktwachstum gewinnen. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im oben genannten Prognosezeitraum mit einer CAGR von 24,08 % wachsen wird.

Die wichtigsten Akteure, die im Marktbericht für Gesundheitsanalysen behandelt werden, sind IBM, Wipro Limited, Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, Health Catalyst, Inovalon, McKesson Corporation, MEDEANALYTICS, INC., Optum, Inc., Oracle, SAS Institute Inc., ExlService Holdings, Inc., CitiusTech Inc. Vitreos Health, IQVIA und GENERAL ELECTRIC sowie andere nationale und globale Unternehmen.

Analyse der Marktanteile von Wettbewerbslandschaft und Healthcare Analytics

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Gesundheitsanalysen bietet Details nach Wettbewerbern. Enthaltene Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendung Dominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt für Gesundheitsanalysen.

Die Gesundheitsanalyse wird auch als klinische Datenanalyse bezeichnet und ist eine Analyse, die im Wesentlichen dazu beiträgt, Echtzeitdaten bereitzustellen, die bei der Entscheidung über den Verlauf der zukünftigen Behandlung des Patienten helfen können. Es ist ein Zweig der Analyse, der Einblicke in das Krankenhausmanagement, Patientenakten, Diagnosen und mehr bietet und Einblicke auf Makro- und Mikroebene bietet.

Das Aufkommen von Big Data in der Gesundheitsbranche auf der ganzen Welt sind die wesentlichen Faktoren, die für das Wachstum des Marktes für Gesundheitsanalysen verantwortlich sind. Darüber hinaus steigern das steigende Gesundheitsbewusstsein, der Anstieg des verfügbaren Einkommens und die deutliche Zunahme der geriatrischen Bevölkerung das Gesamtwachstum des Marktes. Es wird jedoch geschätzt, dass die Kosten und die Komplexität von Software sowie Datenintegritäts- und Datenschutzbedenken das Wachstum des Marktes behindern.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die technologischen Fortschritte und günstigen Regierungsinitiativen profitable Chancen für den Markt schaffen. Andererseits kann der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften das Marktwachstum negativ beeinflussen.

Dieser Marktbericht für Gesundheitsanalysen enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Optimierung der Wertschöpfungskette, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf entstehende Einnahmequellen und Änderungen der Marktvorschriften , strategische Marktwachstumsanalyse, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und Dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen, technologische Innovationen auf dem Markt.

Umfang und Marktgröße des globalen Healthcare Analytics-Marktes

Der Markt für Gesundheitsanalysen ist nach Typ, Komponente, Bereitstellungsmodell, Anwendung und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten hilft Ihnen bei der Analyse magerer Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Auf der Grundlage des Typs wird der Markt in Prescriptive Analytics, Predictive Analytics und Descriptive Analytics unterteilt.

Auf der Grundlage der Komponenten wird der Markt in Dienstleistungen, Software und Hardware unterteilt. Das Servicesegment ist in Support-Services und Business-Analytics-Services unterteilt.

Auf der Grundlage des Liefermodells wird der Markt in On-Demand und On-Premise unterteilt.

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt in klinische Analysen, Populationsgesundheitsanalysen, Betriebs- und Verwaltungsanalysen und Finanzanalysen unterteilt. Das Segment Clinical Analytics ist in Qualitätsverbesserung und klinisches Benchmarking, klinische Entscheidungsunterstützung, regulatorische Berichterstattung und Compliance, vergleichende Analytik/Wirksamkeit und Precision Health unterteilt. Das Segment Financial Analytics ist in Schadensbearbeitung, Revenue Cycle Management (RCM), Zahlungsintegrität und Betrug, Verschwendung und Missbrauch (FWA) sowie Risikoanpassung und Risikobewertung unterteilt. Das Segment für operative und administrative Analysen ist in Lieferkettenanalysen, Personalanalysen, Unternehmensleistung, Lieferkettenanalysen, Marktinformationen, Forschungsanalysen und strategische Analysen unterteilt.

Auf der Grundlage des Endbenutzers wird der Markt in Kostenträger im Gesundheitswesen, Gesundheitsdienstleister und ACOS, HIES, MCOS UND TPAS unterteilt.

Wachstum der Infrastruktur im Gesundheitswesen Installierte Basis und Penetration neuer Technologien

Der Markt für Gesundheitsanalysen bietet Ihnen auch detaillierte Marktanalysen für jedes Land, das Wachstum der Gesundheitsausgaben für Investitionsgüter, die installierte Basis verschiedener Arten von Produkten für den Markt für Gesundheitsanalysen, die Auswirkungen der Technologie unter Verwendung von Lebenslinienkurven und Änderungen der Regulierungsszenarien im Gesundheitswesen und deren Auswirkungen auf dem Healthcare-Analytics-Markt. Die Daten sind für den historischen Zeitraum 2010 bis 2019 verfügbar.

