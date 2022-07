Der Markt für Herzpumpengeräte bietet zwischen 2022 und 2029 enorme Wachstumschancen

Die im universellen Marktbericht enthaltenen Marktanalysen und Erkenntnisse enthalten wichtige Statistiken zum Marktstatus globaler und regionaler Hersteller und sind eine wesentliche Orientierungshilfe, die den an der Branche interessierten Unternehmen und Einzelpersonen die richtige Richtung weist. Indem Sie über diesen Marktforschungsbericht einen umsetzbaren Markteinblick erhalten, können nachhaltige und profitable Geschäftsstrategien entwickelt werden. Außerdem gibt der Marktanalysebericht ein detailliertes Wissen über die jüngsten Entwicklungen und Produkteinführungen und verfolgt gleichzeitig die jüngsten Übernahmen, Fusionen, Joint Ventures und Wettbewerbsforschungen in der globalen Marktindustrie.

Ein umfassender Marktbericht bietet eine Top-to-Bottom-Untersuchung des Marktes in Bezug auf das Einkommen und die Entwicklung des Geschäftssektors. Die Wettbewerbsanalyse ist einer der wichtigsten Aspekte des Marktforschungsberichts, der Unternehmen bei der Entscheidung über die Strategien hilft, indem er sie mit den Wettbewerbern vergleicht. Mit Teamplayern aus mehrsprachigen Analysten und Projektmanagern, die in der Lage sind, Kunden in allen strategischen Aspekten zu betreuen, einschließlich Produktentwicklung, Schlüsselbereiche der Entwicklung, Anwendungsmodellierung, Nutzung von Technologien, Akquisitionsstrategien, Erkundung von Nischenwachstumsmöglichkeiten und neuen Märkten Bericht erstellt wurde. ist der vielversprechende Marktforschungsbericht und die Art und Weise, wie erwartet.

Es wird erwartet, dass der Markt für Herzpumpengeräte im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 an Wachstum gewinnen wird. Die Marktforschung von Data Bridge analysiert das Marktkonto bis 2027 auf 8,18 Milliarden USD, was im oben genannten Prognosezeitraum mit einer CAGR von 18,04 % wächst. Das Marktwachstum wurde durch den weltweiten Anstieg der Morbidität und Mortalität durch Herzinsuffizienz vorangetrieben, insbesondere in den Entwicklungsländern, und es wird erwartet, dass dies die Hersteller von Herzpumpenprodukten ermutigen wird.

Laden Sie den exklusiven Beispielbericht herunter (350 Seiten PDF mit allen zugehörigen Grafiken und Diagrammen) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-heart-pump-device-market

Hauptakteure:-

Terumo Medical Corporation, WL Gore & Associates, Inc., lepumedical.com, Getinge AB., Medtronic, Abbott, Boston Scientific Corporation, Edwards Lifesciences Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc., Berliner Herz, CardiacAssist, Inc., ReliantHeart Inc., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Jarvik Heart, Inc., SynCardia Systems, LLC, ABIOMED, HerzWare, CryoLife, Inc., Teleflex Incorporated.

unter anderen Akteuren im In- und Ausland.

Globaler Marktumfang und Marktgröße von Herzpumpengeräten

Der Markt für Herzpumpengeräte ist nach Produkt, Typ und Therapie unterteilt. Das Wachstum jedes einzelnen Segments wird analysiert und diese Erkenntnisse werden anschließend berücksichtigt, bevor wir Ihnen einen Marktüberblick geben, der Ihnen helfen kann, Ihre Kernanwendungen auf dem breiten Markt zu verstehen und zu identifizieren.

Basierend auf dem Produkt ist der Markt für Herzpumpengeräte in ventrikuläre Unterstützungsgeräte (VADs), intraaortale Ballonpumpen (IABPs) und künstliches Herz (TAH) unterteilt. Ventrikuläre Unterstützungssysteme (VADs) werden im Produktsegment Ventrikelunterstützungssysteme weiter unterteilt in linksventrikuläre Unterstützungssysteme (LVADs), rechtsventrikuläre Unterstützungssysteme (RVADs), biventrikuläre Unterstützungssysteme (BiVADs) und perkutane ventrikuläre Unterstützungssysteme (PVADs). Anstieg während des Prognosezeitraums bei der höchsten CAGR.

Basierend auf dem Typ der Herzpumpe ist der Markt in implantierbare Herzpumpengeräte und extrakorporale Herzpumpengeräte unterteilt. Im Typensegment wachsen implantierbare Herzpumpen mit der höchsten CAGR im Prognosezeitraum.

Im Oktober 2019 gab Medtronic plc, der weltweit führende Anbieter von Medizintechnik, bekannt, dass es von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) als Entwicklungsgerät ausgewiesen wurde, für das das vollständig implantierbare linksventrikuläre Unterstützungsgerät (LVAD) von Medtronic speziell entwickelt wurde Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz. In LVAD-Systemen ist eine implantierte Herzpumpe enthalten, um den Blutfluss durch den Körper zu erhöhen. Das System ist mit einem Kabel verbunden, das die Stromversorgung vom Körper mit einem Regler (Wechselstrom- oder Gleichstromwandler, Batterien) verbindet. Die kommende Maschine wird komplett in die Orgel eingebaut.

Basierend auf der Therapie wurde der Markt für Herzpumpengeräte in Bridge-to-Transplant (BTT), Bridge-to-Candidacy (BTC), Zieltherapie (DT) und andere Therapien unterteilt. Im Therapiesegment wächst die Zieltherapie mit der höchsten CAGR im prognostizierten Zeitraum

Globaler Markt für Herzpumpengeräte nach Produkt (ventrikuläre Unterstützungsgeräte (VADs), intraaortale Ballonpumpen (IABPs), künstliches Herz (TAH)), Typ (implantierbare Herzpumpengeräte, extrakorporale Herzpumpengeräte), Therapie (Bridge-to -Transplantation (BTT), Bridge-to-Candidacy (BTC), Destination Therapy (DT), Other Therapies), Land (USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentinien, übriges Südamerika, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, übriges Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, übriger asiatisch-pazifischer Raum, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika , Ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrika), Branchentrends und Prognose bis 2027

Wettbewerbslandschaft und Marktanteilsanalyse für Herzpumpengeräte

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Herzpumpengeräte liefert Details nach Wettbewerbern. Enthaltene Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, generierte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Pipelines für klinische Studien, Produktzulassungen, Patente, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz, Technologie-Lebensaderkurve. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt für Herzpumpengeräte.

Herzinsuffizienz ist ein Zustand, bei dem das Herz nicht genug Blut pumpen kann, um den Bedarf des Körpers zu decken. Ein solches Syndrom kann aufgrund verschiedener Faktoren entstehen, einschließlich Prämyokardinfarkt (Herzinfarkt), Bluthochdruck, Vorhofflimmern, Herzkrankheit und anderen, wie Koronararterien. Um den Herzkreislauf zu unterstützen, sind auf dem Markt verschiedene Arten von kardiovaskulären Pumpsystemen erhältlich. Es wird chirurgisch implantiert und bei Menschen mit Herzschwäche oder unregelmäßigem Blutfluss zur vorübergehenden oder längeren Unterstützung der Herzfunktion eingesetzt. Als mögliche Therapiealternative bieten Herzpumpensysteme vielen Patienten eine mechanische Kreislaufunterstützung.

Der Markt für Herzpumpengeräte für kardiovaskuläre Geräte wird hauptsächlich durch einen Anstieg der Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung und eine Zunahme der Entwicklung neuer Produkte der Marktteilnehmer angetrieben. Aufgrund des Mangels an Herzlieferanten sind Herzpumpen eine optimale Lösung, die die globale Marktexpansion fördert. Faktoren wie hohe Herzpumpenkosten und ein niedriges Rückzahlungsszenario in Entwicklungsländern werden jedoch voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum bestimmen. Ein schlechtes Erstattungsszenario, teure Geräte und deren Implantationsverfahren sollen das Marktwachstum im Prognosezeitraum hemmen.

Holen Sie sich Ihren Bericht mit einem beeindruckenden Rabatt von 30 %! Bitte klicken Sie hier @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-heart-pump-device-market

Analyse des Marktes für Herzpumpengeräte auf Länderebene

Der Markt für Herzpumpengeräte wird analysiert und Informationen zur Marktgröße werden nach Land, Produkt, Typ und Therapie bereitgestellt, wie oben angegeben.

Die im Marktbericht für Herzpumpengeräte behandelten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, die Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, die Türkei, das übrige Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest des asiatisch-pazifischen Raums im asiatisch-pazifischen Raum, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrika als Teil von Naher Osten und Afrika, Brasilien, Argentinien und das übrige Südamerika als Teil von Südamerika.

Der größte Marktanteil im nordamerikanischen Raum wird im Prognosezeitraum erwartet. Der große Anteil dieser Region ist in erster Linie auf eine erhöhte Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein günstiges Erstattungssystem und eine wachsende Zahl behördlicher Zulassungen zurückzuführen.

Der Länderabschnitt des Herzpumpengeräte-Marktberichts enthält auch einzelne marktbeeinflussende Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem nationalen Markt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Neuverkäufe, Ersatzverkäufe, Länderdemografie, Krankheitsepidemiologie und Import-Export-Zölle sind einige der wichtigsten Hinweise, die zur Vorhersage des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken, die Auswirkungen von Inlandszöllen und Handelsrouten werden berücksichtigt, während eine Prognoseanalyse der Länderdaten bereitgestellt wird

Wachstum der Infrastruktur im Gesundheitswesen Installierte Basis und Penetration neuer Technologien

Der Markt für Herzpumpengeräte bietet Ihnen auch eine detaillierte Marktanalyse für jedes Land, das Wachstum der Gesundheitsausgaben für Investitionsgüter, die installierte Basis verschiedener Arten von Produkten für den Markt für Herzpumpengeräte, die Auswirkungen der Technologie unter Verwendung von Lebenslinienkurven und Änderungen der regulatorischen Szenarien im Gesundheitswesen und deren Auswirkungen auf den Markt für Herzpumpengeräte. Die Daten sind für den historischen Zeitraum 2010 bis 2018 verfügbar.

Hinweis: Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, teilen Sie uns dies bitte mit und wir bieten Ihnen den gewünschten Bericht an.

Über Data Bridge Marktforschung:

Data Bridge Market Research hat sich als unkonventionelles und neoterisches Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit beispielloser Widerstandsfähigkeit und integrierten Ansätzen etabliert. Wir sind entschlossen, die besten Marktchancen zu entdecken und effiziente Informationen zu fördern, damit Ihr Unternehmen auf dem Markt erfolgreich ist. Data Bridge ist bestrebt, angemessene Lösungen für die komplexen geschäftlichen Herausforderungen bereitzustellen, und leitet einen mühelosen Entscheidungsprozess ein.

Kontakt:

Data Bridge-Marktforschung

USA: +1 888 387 2818

Großbritannien: +44 208 089 1725

Hongkong: +852 8192 7475

E-Mail: Corporatesales@databridgemarketresearch.com