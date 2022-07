Der Mietmarkt für Baumaschinen könnte bis 2029 140,75 Mrd. USD erreichen| Wachstum, Trends und Prognose

In den letzten Jahren ist das Mieten oder Leasing von Baumaschinen aufgrund der hohen Kosten und der schwierigen Wartung enorm populär geworden. Darüber hinaus ziehen es Bauunternehmen aufgrund der hohen Investitionen vor, Geräte zu mieten, um die Projektkosten zu senken. Dies ist eine kostengünstige Strategie, da sie Wartungskosten und weniger technische Gebühren senkt. Der Mietmarkt für Baumaschinen expandiert aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Schwermaschinenausrüstung und des globalen Wirtschaftswachstums. Darüber hinaus wächst mit der Zahl der Smart-City-Initiativen auch der Markt, selbst während des Prognosezeitraums.

Der weltweite Mietmarkt für Baumaschinen wurde 2021 auf 98,22 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2029 140,75 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 4,60 % im Prognosezeitraum von 2022 bis 2029 entspricht. Der von Data Bridge Market Research kuratierte Marktbericht Das Team umfasst eingehende Expertenanalysen, Import-/Exportanalysen, Preisanalysen, Produktionsverbrauchsanalysen und Klimakettenszenarien.

Die Gerätevermietung, auch bekannt als Anlagenvermietung, ist eine Dienstleistungsbranche, die Maschinen, Geräte und Werkzeuge verschiedener Größen und Typen (von Erdbewegungen bis zu Zugangswegen, von Stromerzeugung bis zu handgehaltenen Werkzeugen usw.) an Endverbraucher vermietet , vor allem Bauunternehmen, aber auch die Industrie und einzelne Verbraucher, für einen bestimmten Zeitraum. Die Baumaschinenvermietung ist grundsätzlich die zeitlich begrenzte Anmietung von Baumaschinen. Es hilft denen, die die Baumaschinen nicht kaufen können.

Ein einflussreicher Marktbericht zur Vermietung von Baumaschinen enthält eine organisierte Technik, um Informationen über diese Branche, diesen Markt oder potenzielle Kunden zusammenzuführen und zu dokumentieren. Wichtige Marktteilnehmer, wichtige Kooperationen, Fusionen, Übernahmen, Innovationstrends und Geschäftsrichtlinien werden in dem Bericht ebenfalls neu bewertet. Dieser Marktforschungsbericht bietet umfassende Informationen über Zielmärkte oder Kunden. Der Marktforschungsbericht Baumaschinenvermietung beschreibt auch die strategische Profilerstellung der Hauptakteure auf dem Markt, die sorgfältige Analyse ihrer Kernkompetenzen und das Zeichnen einer Wettbewerbslandschaft für den Markt. Diese Informationen und Markteinblicke helfen, die Produktion von Waren je nach Nachfragebedingungen zu erhöhen oder zu verringern.

Die Top-Hersteller des Marktes für die Vermietung von Baumaschinen sind

H&E Equipment Services, Inc (USA)

Cramo-Gruppe (Finnland)

Ramirent (Finnland)

Maxim Crane Works, LP (USA)

Kiloutou-Gruppe (Frankreich)

Sarens NV (Belgien)

Taiyokenki Rental Co., Ltd. (Japan)

Boels Rentals (Niederlande)

Speedy Hire Plc (Großbritannien)

United Rentals Inc. (USA)

Ashtead Group Plc (Großbritannien)

Loxam (Paris)

Herc Holdings Inc. (USA)

Aktio Corporation (Japan)

Nishio Rent All Co. Ltd. (Japan)

Kanamoto Co. GmbH. (Japan)

Nishio Rent All Co. Ltd (Japan)

Mitsubishi Corporation (Japan)

Ahern Rentals (USA)

Dieser Marktbericht zur Vermietung von Baumaschinen deckt wichtige Marktsegmente auf der Grundlage von Typ, Anwendung und Region ab. Das Segment der regionalen Analyse umfasst Schlüsselregionen wie Europa, Nordamerika, den Nahen Osten, Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum. Es zeigt wichtige Geschäftskennzahlen, einschließlich Bevölkerungsdichte, Qualität, Entwicklung und allgemeine Marktszenarien. Außerdem werden wichtige Daten zu wichtigen Branchenthemen wie Marktexpansion und Marktsituationsentwicklungen erörtert. Dieser detaillierte Marktbericht zur Vermietung von Baumaschinen beleuchtet auch wichtige Technologien und hilft Unternehmen, die Kaufgewohnheiten ihrer Kunden besser zu verstehen. Es zeigt das globale Marktszenario für den Prognosezeitraum.

Umfang des globalen Baumaschinenvermietung-Marktes

Der Mietmarkt für Baumaschinen ist nach Gerätetyp, Antriebstyp, Produkttyp und Anwendung segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten hilft Ihnen bei der Analyse magerer Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, um ihnen zu helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Ausstattungsart

Erdbewegung

Materialhandhabung

Straßenbau und Beton

Laufwerkstyp

IC-Motor

Hybridantrieb

Produktart

Bagger

Bagger

Lader

Raupendozer

Kräne

Betonpumpen

Verdichter

Transit-Mixer

Betonmischer

Andere

Anwendung

Wohn

Kommerziell

Industriell

