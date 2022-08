Startseite/Welt/ Der Mike White Hive ist zurück, Baby Der Mike White Hive ist zurück, Baby

In jeder NFL-Saison gibt es ein paar Momente, die die Liga im Sturm erobern, aber nicht bedeutend genug sind, um sich ein paar Jahre später daran zu erinnern . In 2021 war einer dieser Momente der unerklärliche Aufstieg von New York Jets Backup QB Mike White in einem Spiel gegen die Cincinnati in den Himmel Bengalen. Bei seinem allerersten NFL-Start warf White für 54 Yards und drei Touchdowns, um den späteren Conference-Champion zu verärgern, und brachte die Menge zum Singen sein Name. Es war eine unglaubliche Zeit, Fußball zu schauen, auch wenn es letztendlich belanglos war, und es brachte ein Fandom hervor, das als Mike White Hive bekannt ist.

Nun, nachdem sich Wilson letzte Nacht im Preseason Opener gegen die Philadelphia Eagles erneut verletzt hat, steht White wieder im Rampenlicht. Und damit steht uns die Rückkehr des Mike White Hive bevor.

Wilson ging mit einer kontaktlosen Verletzung beim Klettern zu Boden und alle befürchteten das Schlimmste. Twitter-Ärzte in Hülle und Fülle krähten, dass Wilson eindeutig seine ACL gerissen hatte und das immer verfluchte Jets-Franchise einen weiteren Schlag erlitt. Aber der Samstagmorgen brachte großartige Neuigkeiten für Wilson und die Fans – das Team glaubt, dass es nur eine Knochenprellung ist und hofft, dass er nur zwei bis vier Wochen verpassen wird.

Jets QB Zach Wilson hat eine Knochenprellung und einen Meniskusriss und wird voraussichtlich 2-4 Wochen ausfallen, wie @BrianCoz ebenfalls berichtete. Wilson wird sich einer arthroskopischen Operation unterziehen, um die Verletzung zu behandeln und zu korrigieren. Jets betrachten es als glückliche Nachricht. – Adam Schefter (@AdamSchefter) August , 2022

Es besteht die Möglichkeit, dass Wilson vor dem Saisonauftakt im September zurückkehrt , aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Jets ihren hoffnungsvollen Franchise-Quarterback nicht überstürzen werden. Sie werden wollen, dass er sich Zeit nimmt. Wenn Wilson der versprochene QB ist, dreht sich alles um das lange Spiel.

Was bedeutet, dass Weiß oben sein wird. Wird er in der Lage sein, die Magie von 2021 nachzubilden? Wahrscheinlich nicht. Das andere vollständige Spiel, das White letztes Jahr spielte, warf er vier Picks und null Touchdowns, während er 54 Prozent seiner Pässe absolvierte. Das kommt ihm als Spieler näher als das jenseitige Bengals-Spiel.

Aber die Vorsaison ist eine Zeit des Optimismus und Weiß sollte seine Chance haben. Mike White Hive!

