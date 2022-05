Startseite/Welt/ Der MLB-Schiedsrichter hat den Batter wegen eines Foul-Tipps herausgerufen, was eindeutig nicht passiert ist Der MLB-Schiedsrichter hat den Batter wegen eines Foul-Tipps herausgerufen, was eindeutig nicht passiert ist

Lernen Sie den Schiedsrichter der Major League Baseball, Jeff Nelson, kennen, der gestern Abend beim Spiel zwischen Atlanta Braves und den Milwaukee Brewers hinter der Home Plate gearbeitet hat. Beobachten Sie, wie Nelson Luis Urias in der Spitze des 7. Rings anruft, was er als Foul Tip in den Catcher’s Mitt bezeichnete. Hier ist das Video mit der Reaktion von Urias auf Twitter.