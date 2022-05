Startseite/Welt/ Der mutige Baseball-Ansager ist „Star Wars“ völlig gleichgültig Der mutige Baseball-Ansager ist „Star Wars“ völlig gleichgültig

Das SEC-Baseballturnier bot gestern Abend ein Matchup zwischen Kentucky und der LSU, und das Fernsehnetz der Konferenz war zur Stelle, um es zu übertragen. Und würden Sie es nicht wissen, irgendwann gab es eine Promotion für was auch immer, die neueste Ausgabe des nie endenden und sich ständig erweiternden Star Wars Kanon ist zufällig. Auf einem Disney-Grundstück nicht weniger. Was an sich überhaupt nicht bemerkenswert ist. Noch etwas mehr, wenn der Standanalytiker zugibt, absolut keine Ahnung von irgendetwas zu haben, das das Universum betrifft.

Was für ein Austausch. pic.twitter.com/PNCPRlv7l8

– Timothy Burke (@bubbaprog) Mai , 2022