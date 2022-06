Startseite/Welt/ Der neueste Titel der Warriors ist eine lästige Ablenkung davon, wen sie an Weihnachten spielen sollten Der neueste Titel der Warriors ist eine lästige Ablenkung davon, wen sie an Weihnachten spielen sollten

Das letzte Mal war Das Wichtigste zuerst auf Sendung genossen sie das größte Geschenk aller Sportfernsehprogramme: die Fähigkeit, auf eine am Vorabend gewonnene Meisterschaft zu reagieren. Das war am Freitag, vor ungefähr drei Tagen, nach meinen Berechnungen. An diesem Morgen dreht sich das Glücksrad in rasender Geschwindigkeit vorwärts und Kevin Wildes wollte sich davon einfach nicht unterkriegen lassen. Er kam mit seinen Hausaufgaben an den Tisch und war bereit, über alles zu sprechen, was dazu beitragen könnte, die Zeit zwischen den Werbepausen zu füllen. Seine gründlich recherchierten und anscheinend fest verwurzelten Überzeugungen darüber, was die NBA in sechs Monaten mit Matchups am Weihnachtstag tun sollte, bewiesen, dass es wirklich keinen Rest der Müdigkeit gibt und die Medien insgesamt kaum einen Titel atmen lassen, bevor sie weit in die Ferne blicken Abstand für die nächste große – oder in diesem Fall – kleinere Sache.