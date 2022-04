Startseite/Welt/ Der NFL Draft Broadcast ist purer, ungeschnittener Wahnsinn und Perfektion für Chris Paul Der NFL Draft Broadcast ist purer, ungeschnittener Wahnsinn und Perfektion für Chris Paul

Reaktion auf die erste Nacht des NFL Draft, die ein völlig verwirrendes Seherlebnis ist. Warum ist die ganze Zeit so viel los? Ist irgendetwas davon absolut notwendig? Und warum lieben wir es so sehr? Plus Gedanken über die plötzlich kompetenten Detroit Lions, die plötzlich schrecklichen Detroit Tigers, Adam Schefters Zwischenabschlussbericht, den nächsten Dennis Miller, die nutzloseste Analyse, nachdem ein Spieler ausgewählt wurde, welche Art von Person an einem dieser Dinge teilnimmt und so viel mehr. Dann beamt Stephen Douglas aus Midstate/Upstate New York herein, um über Chris Pauls perfektes Spiel, Lamar Jacksons WTF, zu sprechen und über The Batman zu albern.